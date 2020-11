Non seulement GTA 5 et Red Dead Redemption 2: de nombreux succès de Rockstar jouables sur PS5 et Xbox Series X / S!

Rockstar Games s’exprime pour la première fois sur la compatibilité descendante de ses propres titres PS5 et Xbox Series X / S.

Jouez à GTA 5 et Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series X / S

Les versions PS4 et Xbox One de GTA 5 et Red Dead Redemption 2 sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X / S. Ainsi, vous pouvez facilement glisser les disques de jeu dans le lecteur des consoles de nouvelle génération. Si vous possédez les titres numériquement, ils peuvent être téléchargés gratuitement sur la nouvelle console via PlayStation Network ou Xbox Live.

GTA 5 et Red Dead Redemption 2 seront jouables sur la PS5 et la Xbox Series X / S grâce à la rétrocompatibilité. © Jeux Rockstar

Transfert de sauvegarde confirmé: Les parties sauvegardées et toutes les réalisations peuvent également être transférées. Vous n’avez donc pas à recommencer votre vie de gangster ou de proscrire à partir de zéro sur la console de nouvelle génération.

La progression peut être transférée dans les modes en ligne: Il en va de même pour GTA en ligne et Red Dead en ligne. Votre progression peut être reportée sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S si vous utilisez le même compte PlayStation Network ou Xbox Live sur la nouvelle console.

Cadeaux mensuels en espèces dans «GTA Online»: Tous les membres PlayStation Plus continueront de recevoir 1 M € GTA chaque mois lorsqu’ils se connecteront à GTA Online sur PS4. Cette promotion bonus est valable jusqu’à la sortie de la version PS5 de « GTA 5 » l’année prochaine. Nous vous avons déjà parlé des améliorations apportées à « GTA 5 » sur la PlayStation 5 une nouvelle séparée informé.

LA Noire est également disponible sur les consoles next-gen grâce à la rétrocompatibilité

Le remaster de La Noire, sorti sur PS4 et Xbox One, bénéficiera également d’une rétrocompatibilité. La dernière version de l’aventure du crime dans les années folles aux États-Unis sera jouable sur PS5 et Xbox Series X / S.

Vous pourrez également découvrir le remaster de LA Noire pour la génération actuelle de consoles de la Next Gen. © Jeux Rockstar

Bully, classiques de GTA et plus: découvrez de nombreux titres PS2 sur PS5!

Rockstar Games a même veillé à ce que vous puissiez découvrir de nombreux succès de l’ère PS2 et Xbox 360 dans la prochaine génération de consoles!

Tout Titre PS2, disponibles sur le PlayStation Store pour PS4, peuvent également être lus sur la PlayStation 5 via la rétrocompatibilité.

Canis Canem Modifier

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto Vice City

Max Payne

Revolver Red Dead

Canis Canem Edit (également connu sous le nom de Bully) est en fait un jeu PS2. Mais vous pouvez toujours jouer sur la PS5! © Jeux Rockstar

Tout sur le Xbox One et Xbox 360 Les titres publiés par Rockstar Games pourront être joués sur la Xbox Series X / S via une rétrocompatibilité.

Bully: Le tour d’honneur

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: épisodes de Liberty City

Grand Theft Auto San Andreas

Club de minuit: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games présente le tennis de table

