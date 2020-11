Volvo Cars développera ses moteurs électriques «seul»

Volvo Cars continue d’investir dans l’électrification, cette fois avec un investissement qui permettra à la marque de concevoir et de développer ses prochains moteurs électriques en interne.

Récemment, par exemple, la marque a ouvert un laboratoire de moteurs à Shanghai. Cette unité renforce le réseau mondial d’installations de développement et d’essais de composants automobiles électriques; un réseau qui dispose déjà d’une unité de développement de moteurs à Göteborg et de laboratoires de développement de batteries également en Suède et en Chine.

Le laboratoire de moteurs électriques de Volvo Cars se concentrera principalement sur le développement de moteurs électriques à utiliser dans des véhicules 100% électriques et hybrides basés sur l’architecture de la plate-forme SPA 2 de Volvo.

Volvo Cars affirme qu’elle «optimisera davantage les moteurs et la transmission électrique» pour ses nouveaux modèles. C’est une démarche qui garantira aux ingénieurs de la marque suédoise d’obtenir des gains plus importants en termes d’efficacité énergétique et de performance globale.

Les investissements de Volvo représentent une étape importante dans la stratégie d’électrification et le plan environnemental, qui consiste, entre autres objectifs, à atteindre 50% des ventes mondiales avec des véhicules 100% électriques d’ici 2025, le reste étant rempli de modèles hybrides.

La marque suédoise veut devenir une entreprise écologiquement neutre en 2040.