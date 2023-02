The Rock regarde le Krampus dans le dernier regard sur Red One

Red One trouve Dwayne Johnson en train de se battre avec The Krampus dans un combat pour sauver Noël.

Superstar du film d’action Dwayne The Rock Johnson fait face au redoutable Krampus dans le dernier aperçu de la prochaine sortie de Noël d’Amazon, Le rouge. Partageant une image de son personnage sur les réseaux sociaux, Commandant de l’ELF Callum Drift, fixant la version démoniaque du Père Noël, Johnson confirme enfin une fois pour toutes que The Krampus sera bien le méchant de la pièce.





« Parfois, la mythologie de Noël est effrayante », déclare Johnson dans une légende à côté de cette dernière image. « C’est Krampus. Oui, c’est son torse et c’est un gros problème. C’est certainement un gros problème, avec The Krampus qui domine le monstre vivant qu’est The Rock. « Nos décors #RedOne ont été assez impressionnants et sauvages et ces monstres de Noël sont assez spectaculaires », ajoute l’acteur. « J’ai hâte que vous voyiez. Plus à venir. ~ Commandant de l’ELF »

Pour ceux dont les Noëls n’ont pas encore été gâchés par la connaissance du Krampus, ce monstre particulier est une légende qui vient d’Europe centrale. Décrit comme le yin du yang du Père Noël, le Krampus punit les enfants qui se conduisent mal, soit en les frappant avec des branches, soit en les faisant disparaître. Les fourrant dans son sac et les emmenant dans son repaire pour être torturés ou mangés, The Krampus a joué dans de nombreux films au fil des ans, y compris la comédie d’horreur de Noël. Krampus retour en 2015.

Nul doute que nous serons tous heureux d’avoir The Rock à nos côtés lorsque Red One arrivera.





Dwayne Johnson et Chris Evans font équipe pour le film d’action festif Red One

Le rouge mettra en vedette non seulement une bataille entre The Rock et The Krampus, mais aussi l’équipe tant attendue entre Johnson et la star de Marvel Chris Evans. Avec Johnson prêt à jouer le rôle de Callum Drift, le commandant de l’ELF, Evans jouera le rôle de Jack O’Malley, qui se retrouve entraîné dans cette bataille pour sauver Noël.

Réalisé par Jake Kasdan, avec un scénario écrit par Chris Morgan, et à partir d’une histoire originale de Hiram Garcia, Le rouge met également en vedette des personnalités comme Kiernan Shipka (Aventures effrayantes de Sabrina), Lucy Liu (Kill Bill), Mary Elizabeth Ellis (Il fait toujours beau à Philadelphie), Nick Kroll (Ne t’inquiète pas chérie), Kristofer Hivju (Game of Thrones), et Wesley Kimmel (Le livre de Boba Fett) et Bonnie Hunt (Jumanji, Histoire de jouets 4) en tant que Mme Claus.

Spider-Man : Pas de retour à la maison et Coup de fouet star JK Simmons jouera un super-héros Père Noël dans Le rouge, Johnson ayant fait l’éloge de sa co-vedette primée aux Oscars. « Le Père Noël la rock star. C’est un honneur d’avoir ses six ans », a déclaré Johnson à propos de jouer aux côtés de Simmons. «Une autre semaine de travail solide dans les livres sur notre film de Noël, RED ONE. Gagnant d’un Oscar et mec le plus cool du pôle Nord, JK Simmons donne vie au grand et beau cœur du Père Noël. Plus à venir. Retour au travail. »

Le rouge n’a pas encore de date de sortie, mais devrait sortir juste à temps pour la saison des fêtes 2023 et exclusivement sur Prime Video, le projet étant prévu comme la première sortie d’une éventuelle franchise d’action de Noël pour la plateforme de streaming.