Lenovo renouvelle son ThinkBook avec des modèles avec un deuxième écran à encre électronique, sans lui et pour le travail à distance

Bien qu’il s’agisse du plus grand salon grand public, Lenovo a profité de cette édition du CES pour présente de nouveaux modèles à sa famille de portables professionnels ThinkBook, une gamme traditionnelle dans le monde des affaires. En fait, la famille ThinkBook est née avec IBM, mais Lenovo continue de se développer, 16 ans après avoir racheté la division PC d’IBM, cette famille orientée vers un usage professionnel.

Comme il est de plus en plus courant avec de nombreux renouvellements de produits, Lenovo les a mis à jour accorder une attention particulière aux aspects du travail à distancecomme les caméscopes et les raccourcis vers certaines applications. Il faut rappeler qu’il y a quelques jours, Dell présentait des moniteurs avec un bouton dédié pour Microsoft Teams et que Google avait également annoncé il y a des mois un kit complet pour les réunions Meet.

De tous les modèles annoncés, le ThinkBook Plus Gen 2 i se démarque, une version améliorée du ThinkBook Plus dont la particularité est qu’il a un deuxième écran e-ink.

Caractéristiques techniques

ThinkBook Plus Gen 2 i ThinkBook 13x i ThinkBook 14p ThinkBook 16p Grosseur 13,9 millimètre 12,9 millimètre 16,9 millimètre Indéterminé Poids 1,3 kg 1,2 kg 1,4 kg Indéterminé écran Résolution 12 pouces 2560×1600 Faible lumière bleue Écran 16:10 seconde e-ink Résolution 13 pouces 2560×1600 Faible lumière bleue 16:10 Écran OLED 2,8K VESA 14 pouces HDR True Black Résolution 16 pouces 2560×1600 Les ports Coup de tonnerre Coup de tonnerre Indéterminé Indéterminé Connectivité Wi-Fi 6 WLAN Wi-Fi 6 WLAN Indéterminé Indéterminé Processeur Intel Core basse consommation de 11e génération Intel Core basse consommation de 11e génération AMD Ryzen AMD Ryzen Prix 1 549 € 1 199 € 849 dollars 1 299 €

ThinkBook Plus Gen 2 i

Ce modèle est une revue du premier ordinateur portable Lenovo présenté avec ce deuxième écran e-ink. En ajoutant ce deuxième écran e-ink, les utilisateurs peuvent non seulement utiliser le notebook comme ebook mais aussi plus d’options de productivité sans avoir à ouvrir votre ordinateur portable, comme faire des annotations dans certaines applications, pour lesquelles il inclut également un crayon spécifique pour cette tâche. En fait, ce deuxième écran vous permet d’interagir avec l’ordinateur portable avec des formes plus caractéristiques d’autres types d’appareils (comme les tablettes).

Par rapport au premier ordinateur portable à présenter ce deuxième écran, Lenovo a augmenté le rapport écran / corps (STB) du ThinkBook Plus Gen 2 i, de 48% à 68%, offrant un surface utilisable plus grande que 12 pouces. De plus, la résolution de l’écran du capot supérieur a été augmentée pour atteindre 2560×1600 pour l’écran principal.

En plus d’avoir un écran plus grand, dans ce modèle, la fréquence de mise à jour de l’encre électronique a également été améliorée, de sorte que le scintillement caractéristique qui se produit lors du passage d’une page à l’autre sera maintenant de moins en plus rapide. De plus, l’interface utilisateur (UI) a été repensée pour permettre à l’utilisateur de trouver plus facilement les informations qu’il utilise le plus lorsqu’il utilise cet écran. Vous pouvez également exécuter des applications de productivité sans avoir à ouvrir le couvercle.

Par rapport à la première version, le ThinkBook Plus Gen 2 i est plus fin (13,9 mm) et plus léger (1,3 kg). L’affichage traditionnel est une faible lumière bleue 16:10 qui augmente le ratio STB de 78% à près de 90%.

Cet ordinateur portable comprend des ports Intel Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 et un nouveau tapis de chargement ThinkBook en option.

En ce qui concerne la batterie, il convient de noter que si nous n’utilisons que l’écran à encre électronique, elle peut durer jusqu’à 24 heures. Mais, en utilisation normale, l’ordinateur portable peut durer environ 15 heures. Il intègre également la technologie Power by Contact d’Energysquare qui permet à la batterie d’être rechargée sans fil. Sa durée est de 15 heures, qui peut être augmentée à 24 heures si seul l’écran à encre électronique est utilisé.

ThinkBook 13x i

Pour ceux qui pensent qu’ils n’utiliseront pas ce deuxième écran à encre électronique mais que les spécifications du modèle sont attrayantes pour eux, Lenovo propose un autre modèle pratiquement similaire, à l’exception de ce deuxième écran et d’une autre fonctionnalité, avec un prix nettement inférieur.

Cet ordinateur portable est le ThinkBook 13x i, un modèle commercial de 13 pouces, de 12,9 mm d’épaisseur pour moins de 1,2 kg. Il comprend également les ports Dolby Vision, Dolby Atmos et Thunderbolt 4.

Hormis cette utilité de l’écran tactile, les deux ordinateurs portables sont assez similaires en termes de performances techniques. Les deux modèles sont construits sur la plate-forme Intel Evo et disposent de processeurs Intel Core de 11e génération à faible consommation. Ils disposent d’un réseau local sans fil Wi-Fi 6 haut débit et d’une batterie de 53 wattheures.

ThinkBook 14p et 16p

Lenovo a non seulement décidé de mettre à jour sa gamme d’ordinateurs portables équipés de processeurs Intel, mais a également annoncé de nouveaux ajouts dans les modèles qui parient sur les unités AMD.

C’est le cas des ThinkBook 14p et 16p, dans lesquels la société a opté pour les processeurs mobiles AMD Ryzen. De cette manière, la société élargit sa gamme d’ordinateurs portables ThinkBook avec des processeurs AMD, en ajoutant aux lignes T, X et L présentées l’année dernière, dans lesquelles certains des modèles pourraient être achetés avec ces puces.

Les deux modèles sont spécialement conçus pour les visioconférences, ils incluent donc une webcam Full HD en option protégée par des couvercles physiques ThinkShutter. La pandémie et le besoin de visioconférence amènent les fabricants d’ordinateurs portables à améliorer ce qui a jusqu’à présent été précisément l’un de leurs points faibles.

Ils ont également un pavé tactile plus grand et un clavier rétroéclairé à capteur de lumière ambiante qui comprend raccourcis clavier pour la conférence téléphonique.

En pensant également à l’utilisation de ces ordinateurs portables pour des réunions à distance, Lenovo a inclus la possibilité de changer facilement de mode audio. Ainsi, l’utilisateur peut choisir entre le mode privé (pour les conférences personnelles), le mode partagé (pour les appels de groupe) ou le mode ambiant (lorsqu’un utilisateur souhaite partager les sons d’autres appareils).

Cette fonctionnalité rejoint l’algorithme d’annulation du bruit inclus dans les deux modèles et avec lequel elle est également destinée à faciliter ces réunions par le biais d’appels vidéo. Il faut aussi rappeler que, depuis qu’elles sont devenues une routine pour de nombreux professionnels, de nombreuses applications de visioconférence ont travaillé ces derniers mois pour améliorer cette annulation du bruit.

Pour en revenir aux modèles présentés, il faut noter que le portable ThinkBook 14p mesure 16,9 mm et pèse 1,4 kg. Il peut être configuré avec un écran OLED 2,8K jusqu’à 14 pouces avec la norme VESA DisplayHDR True Black. De son côté, le ThinkBook 16p sera disponible avec le GPU NVIDIA GeForce RTX en option et son écran 16 pouces aura une résolution de 2560×1600. Ce modèle peut être configuré avec un écran pré-étalonné certifié X-Rite Pantone.

Logiciels pour PME

Lenovo cible tous ces modèles d’ordinateurs portables auprès des utilisateurs professionnels. Tous incluent le logiciel Lenovo Vantage, conçu pour optimiser les performances de l’appareil et développer davantage de fonctionnalités. Lenovo avance que cette suite recevra plusieurs mises à jour dans les mois à venir et que certaines d’entre elles sont spécifiques aux PME.

Prix ​​et disponibilité

La société n’a pas encore annoncé quels seront les prix de ces modèles dans notre pays ni quand ils seront disponibles, mais, pour se faire une idée, il faut noter qu’ils arriveront tous aux États-Unis au cours du premier trimestre 2021. Le ThinkBook Plus Gen 2 i commencera à 1549 € et le modèle ThinkBook 13x i débutera à 1199 €.

Pendant ce temps, le ThinkBook 14p peut être acheté à partir de 849 € et le ThinkBook 16p à 1299.