Le réalisateur de Matrix 4 partage les réflexions profondes de Keanu Reeves sur le film terminé

Après une attente prolongée, la bande-annonce de Matrix Resurrections est sortie sur le net la semaine dernière, et les fans étaient ravis de voir la promesse d’un retour à la recette originale qui les a époustouflés en 1999. La réalisatrice et scénariste Lana Wachowski semble avoir mis le doigt sur le direction les fans, comme elle l’a fait avec La matrice, mais la vraie preuve est dans la réaction de Keanu Reeve après avoir projeté le montage final. Lana relaie cela à propos de l’expérience.

« Nous avons montré le film à Keanu, et il a vraiment été époustouflé par cela, et il a dit quelque chose qui était typiquement Keanu, où c’est incroyablement perspicace. Et il est en quelque sorte assis là, et vous ne vous attendez pas à une révélation incroyable à venir hors de lui à ce moment-là, comme une brillance décontractée qui vient en quelque sorte de Keanu. Et il était juste assis là, et il dit : « Il y a vingt ans, vous avez raconté une histoire dans laquelle vous décrivez les vingt années à venir et les problèmes de la nature de la vie numérique, virtuelle et comment cela allait nous impacter et comment nous y pensons, et nous a donné un cadre pour pouvoir y penser et en parler. Et vous avez pris le même personnage et les mêmes histoires et le la même chose, et d’une manière ou d’une autre vous avez réussi à vous en sortir au cours des vingt prochaines années. Et il m’a dit : ‘Comment as-tu fait ça ?' »

Les réactions ont fait écho dans le monde entier :

La bande-annonce de Matrix Resurrections a été vue près de 8 millions de fois rien que sur Twitter. Ce qui accompagne généralement une suite (troisième? préquelle?) À un classique bien-aimé, c’est la déception que le film n’ait pas repris et livré la nouvelle et excitante expérience ressentie lors de votre premier tour. Eh bien, poussez un soupir de soulagement. Les gens, y compris Keanu Reeves, ont parlé.

Alors que nous avons un tas de nouveaux personnages introduits dans la bande-annonce, reprenant là où le premier film s’est arrêté avec notre duo original Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss) ayant apparemment oublié les événements des films pris en sandwich entre, est probablement le plus percutant pour offrir cette combinaison magique de nostalgie et d’originalité. Si vous l’avez incroyablement manqué, regardez la bande-annonce ici.

C’est là que je décrirais habituellement l’intrigue, mais elle a été gardée secrète. D’après la bande-annonce, nous pouvons supposer que bien que Neo et Trinity n’aient pas survécu au dernier opus, ils sont de retour, sans aucun souvenir de leurs vies passées, et ils ne se connaissent pas non plus. Nous voyons Neo, du nom de Thomas Anderson, dire à son thérapeute qu’il fait « des rêves qui n’étaient pas que des rêves » et qu’il a également pris de petites pilules bleues prescrites.

Avec notre duo héroïque, le casting se vante Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II jouant un jeune Morpheus, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith et Daniel Bernhardt jouant l’agent Johnson, les tâches d’écriture ont été partagées pour le film réalisé par Lana Wachowski par David Mitchell, Aleksandar Hemon et bien sûr Lana Wachowski . La matrice : les résurrections sorties en salles et sur HBO Max le 22 décembre. Cette nouvelle est née à CinemaBlend.

