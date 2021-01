Comment la tendance TikTok «  Pourquoi les filles me détestent-elle  » met-elle en évidence la misogynie internalisée

En grandissant comme l’une des trois filles avec des amies principalement, j’ai entendu de nombreux stéréotypes sur des groupes de filles au cours de ma vie.

Mais celui qui semble me suivre le plus – ou peut-être me dérange le plus – est que «les filles sont tellement méchantes avec les autres filles».

Alors imaginez ma frustration quand je vois des vidéos virales TikTok perpétuer cette idée en créant une tendance à opposer les femmes les unes aux autres.

Comment la tendance TikTok « Why Girls Hate Me » met en évidence la misogynie internalisée:

La tendance «Pourquoi les autres filles me détestent» montre que les femmes, généralement adolescentes, se présentent comme la raison pour laquelle les autres femmes ne les aiment pas.

Certains utilisateurs disent «je suis jolie», d’autres disent «je suis maigre» et certains nous disent que c’est parce que «je suis l’un des garçons».

Les réponses sont variées, mais le résultat est le même. Les femmes sont dépeintes comme méchantes, jalouses et méchantes – une représentation qui est d’autant plus préjudiciable qu’elle est créée par d’autres femmes.

Mais il y a un autre biais implicite dans cette tendance qui est tout aussi insultant. Les vidéos semblent toutes suggérer que la raison pour laquelle les autres filles «détestent» ces attributs apparemment inoffensifs est parce que les garçons les aiment.

Sinon, pourquoi les filles se rabaisseraient-elles?

Les vidéos semblent soutenir l’idée que les femmes se succéderont pour la validation d’un homme et ne chercheront qu’à démolir d’autres femmes qui pourraient être plus désirables.

Ce faisant, les TikToks et les filles qui les font s’enraciner dans un cycle de misogynie intériorisée. Dans une tentative de mettre en évidence les réactions négatives que les femmes reçoivent des autres femmes, elles y contribuent.

Faire ce genre de remarques désobligeantes sur les femmes sabote le potentiel des autres femmes et d’elles-mêmes. C’est comme couper la tige d’une mauvaise herbe sans atteindre la racine.

Au lieu de cela, ne devrions-nous pas appeler le système patriarcal qui crée ce genre de processus de pensée en premier lieu?

Ce n’est pas la première tendance TikTok à mettre en évidence la misogynie internalisée.

La tendance «Pourquoi les filles me détestent», bien que frustrante, n’était pas surprenante. Après tout, nous parlons d’une application qui a créé une tendance en montrant pourquoi vous n’êtes «pas comme les autres filles» et en expliquant pourquoi vous n’avez que des amis masculins.

Heureusement, les utilisateurs de TikTok n’ont pas tardé à dénoncer le sexisme intériorisé lié aux mèmes «Je ne suis pas comme les autres filles», mais ces tendances sont toujours un regard inconfortable sur les types de stéréotypes que les jeunes filles grandissent en voyant.

Cette obsession d’être «pas comme les autres filles» ou d’être suffisamment validée par les hommes pour être «l’un des garçons» suggère intrinsèquement qu’il faut éviter d’être une femme «ordinaire».

Qu’y a-t-il de mal à être comme les autres filles? Où est le défaut d’avoir des amies? Ce type de culture empêche les filles de s’aimer elles-mêmes sans l’approbation des hommes.

Ensuite, il y a le problème des jeunes hommes qui voient ce genre de contenu. Plus de 40% des utilisateurs de TikTok ont ​​entre 16 et 24 ans et le ratio homme / femme est proche de 50/50.

Cette tranche d’âge correspond aux années où bon nombre de nos opinions et préjugés commencent à s’infiltrer dans la façon dont interagissent dans la société.

Si les filles apprennent que leur estime de soi vient des hommes et que les garçons apprennent que les stéréotypes associés aux femmes sont quelque chose à se moquer, quel espoir avons-nous de remonter le temps sur la misogynie?

TikTok devrait se concentrer sur les filles qui soutiennent les filles.

Nous avons vu comment TikTok et la génération Z peuvent avoir un impact sur les élections et conduire un mouvement pour la justice raciale, il est donc temps pour eux de faire de même avec certains des préjugés et préjugés au sein de l’application.

Je suis sûr que beaucoup de filles participant à cette tendance n’ont aucune intention de saper le mouvement féministe, mais il est impossible de ne pas lutter avec la façon dont cette tendance représente les femmes.

Je ne peux pas m’empêcher de me demander avec qui ces filles traînent pour avoir reçu une réaction aussi infondée.

J’ai reçu plus de compliments de la part des femmes de ma vie qu’aucun homme ne m’en a jamais fait. Mes amies ne m’envient pas d’avoir aussi des amis masculins. Mon type de corps n’a jamais poussé les filles à m’éviter.

Ces filles existent-elles réellement? Est-ce qu’une fille déteste une autre fille parce qu’elle est jolie ou la déteste-t-elle simplement parce qu’on lui a appris à le faire? Et blâmer les autres femmes pour cette haine ne fait-il pas partie du problème?

Peut-être que j’ai eu de la chance dans cette vie et que je n’ai jamais rencontré ces femmes méchantes dont parlent les TikToks. Ou peut-être ai-je appris à voir que même les filles qui m’ont rabaissé sont mes alliées dans un système qui essaie de nous opprimer tous les deux.

