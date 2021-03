The Office Saison 9: Une fin méritée pour une histoire

Le bureau a fait un retour dans sa dernière saison après une première saison difficile sans Michael Scott. c’était clair dès le départ. la saison huit était terminée. Robert California n’était plus en vie. la fin était proche. dans le match d’ouverture, les cameramen ont parlé pour la première fois, et nous étions plongés dans une dernière saison ambitieuse.

Avec quelques premiers épisodes qui ont ramené les rires et le cœur, The Office semblait revenir à ses anciennes habitudes. Andy Heritage et Work Bus, par exemple, ont donné le ton et corrigé certaines des lacunes de la saison huit. Quel est le meilleur exemple? Nellie, le personnage auparavant odieux et méprisé, a grandi sur nous et est devenue attachante tout en restant sombrement amusante.

plusieurs personnages classiques, dont Roy, Jan et, bien sûr, Michael, ont été ramenés dans la saison. L’apparition de Jan dans la baleine était tout droit sortie du bureau. comme Michael n’était pas là, la qualité de son retour était d’autant plus choquante. au lieu de cela, ils se sont concentrés sur sa position de mère et sur sa prétendue liaison avec un chasseur, qu’ils ont utilisée à bon escient.

Dwight Christmas était un autre classique qui a parfaitement mis fin à l’une des meilleures vacances récentes de la télévision. Ce n’était pas bien, bien sûr. The Target et The Farm, le pilote raté d’un spin-off de Dwight, sont parmi les pires épisodes Office de tous les temps. La saison huit a eu des effets persistants, mais ils étaient rares.

L’absence d’Andy au milieu du tiers de la saison était également un phénomène curieux. Bien sûr, Ed Helms était en train de filmer The Hangover Part III, il ne convenait donc pas à son personnage de le laisser partir trop longtemps et de ne pas être renvoyé tout de suite. Cela a cependant encouragé Erin à réaliser à quel point ils sont incompatibles en tant que couple et à commencer à sortir avec le nouveau gars Pete (ou Plop).

L’annonce de l’équipe du documentaire dans la seconde moitié de la saison a été un moment décisif pour l’émission. Bien que l’intrigue secondaire de Brian n’aille nulle part et soit en quelque sorte horrible, voir les réactions de tous les autres à l’approche de la date de diffusion du documentaire était vraiment très spécial.

Des comédies comme Two and a Half Guys, The Big Bang Theory et même Parks and Recreation, dans une certaine mesure, vont pour ces grands moments grandioses de comédie ou de douceur. La saison huit de The Office a peut-être perdu presque toute sa subtilité, mais elle n’a récupéré que suffisamment dans la saison neuf pour l’envoyer du bon pied.

Ce n’est pas l’une des saisons les plus agréables. Michael manquait et continue de nous manquer. Il y a eu des épisodes particulièrement terribles. Cependant, c’était un changement important dans l’ensemble. C’est quelque chose qui ne peut être négligé.

