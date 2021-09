Succession : quand la saison 3 sera diffusée sur HBO

Avec deux saisons déjà diffusées, Succession il a été installé comme l’un des drames qui raconte le mieux comment vivent les personnes les plus riches du monde, propriétaires des lentilles à travers lesquelles se reflète la réalité. La famille Roy, dirigé par le patriarche Logan Roy (Brian Cox), est l’une des plus puissantes au monde mais à l’intérieur elle traverse une crise sévère qui peut tout mettre en jeu. La relation entre Logan et l’aîné de ses fils, Kendall Roy (Jérémy fort), a atteint un point de non-retour et ce sera le déclencheur du troisième versement.







Depuis son lancement en 2018, Succession reçu des critiques plus que positives. A remporté le prix de la meilleure série dramatique en l’emmy Grâce à chacune des saisons de diffusion et en 2020, il a également remporté le prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario et du meilleur acteur principal dans une série dramatique, pour Jérémy fort. Il y a quelques jours, il avait été confirmé que le troisième versement arriverait le mois prochain, et maintenant la date exacte sera confirmée.

A partir du 17 octobre, les épisodes de la troisième saison de la série qu’il a créée commenceront à être diffusés Jesse Armstrong. Chaque chapitre sera diffusé sur les deux HBO pour ce qui est de HBO Max, où les 16 émissions qui composaient les deux premiers volets sont déjà disponibles. Il est probable que le nouveau lot comprendra également huit numéros.

L’affiche officielle de la troisième saison de Succession. (HBO Max)



Les visages qui rejoignent Succession

Aux acteurs qui faisaient déjà partie de la série de HBO des chiffres de haut niveau ont été ajoutés, comme ceux de Adrien Brody et Alexandre Skarsgård. Le premier sera Josh Aaronson, un inventeur et milliardaire qui jouera un rôle clé dans la lutte pour la Étoile de chemin, où les parties semblent se regrouper Logan d’une part, et de Kendall, autre. Skarsgård sera Lukas Matsson, le créateur et PDG d’une entreprise technologique.

Les deux personnalités les plus importantes qui rejoignent Succession. (Getty)



Les deux autres chiffres qui viendront s’ajouter à la nouvelle saison de Succession sera j’espère que davis, vu récemment dans Votre honneur, et elle rumf, le protagoniste du film choquant de Julia Ducournau, Brut. Davis il se mettra à la place de Fourrure Sandi, fille de Fourrure de sable, l’un des plus grands rivaux de Logan Roy. Rumpf aura une participation mineure et son rôle est gardé secret, mais on sait qu’il a enregistré en Italie.