Sex Education : ce sont les nouveaux personnages

L’attente est terminée! Ce vendredi Netflix ajoutera à son catalogue la troisième saison de Éducation sexuelle. En huit nouveaux épisodes, la série réintégrera le monde adolescent et sa sexualité. Asa Butterfield sera à nouveau le protagoniste, jouant Otis Milburn qui doit faire face aux conséquences de sa clinique sexuelle et d’un message vocal perdu.







En outre, Éducation sexuelle vient avec de nouveaux enseignements pour les étudiants de Moordale et de nouveaux défis. Les étudiants, après l’expérience qu’ils ont eue avec Otis comme conseiller et leur mère, Jean, comme thérapeute, sont désormais confrontés à des règles qui ne leur plaisent pas. Avec de nouveaux personnages dans l’histoire, cette saison promet d’être un succès.

Qui sont les nouveaux personnages de Sex Education ?

1. Espérons Haddon :

Après la mauvaise presse que Moordale a reçue, l’institution troque Michael Groff pour Hope Haddon en tant que nouveau directeur. « Je vais remettre Moordale sur la bonne voie», promet ce personnage dans la bande-annonce. Sans aucun doute, un ajout qui marquera le chemin de la série.

Espérons Haddon. Photo : (Netflix)



2. Cal Bowman :

C’est une nouvelle étudiante à l’Institut, qui en plus de devenir une amie proche de Jackson Marchetti, sera la première à tenir tête à Hope. Marquant son identité et son attitude, c’est un personnage qui piétinera la série.

Cal Bowman. Photo : (Netfix)



3. Peter Groff :

Il est le frère cadet impitoyable et agrandi de Michael, l’ancien directeur de Moordale. Avec une attitude très arrogante, Peter est décrit comme ayant plus de succès que son frère et qui devient l’un des personnages, jusqu’à présent, les plus détestés.

Michael et Peter Groff. Photo : (Netflix)



4. Anne :

Il n’a pas beaucoup d’importance, mais il entre dans cette saison dans le cadre de la vie de Maeve. Son personnage va s’immiscer entre elle et sa mère, Erin, qui est toujours très en colère contre sa fille après la plainte auprès des services sociaux.