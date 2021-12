Le réalisateur de Batman dit que Kurt Cobain a inspiré Bruce Wayne de Robert Pattinson

Nous obtenons une version de Bruce Wayne différente des autres lorsque Robert Pattinson joue le rôle dans Le Batman, le prochain film de super-héros autonome du réalisateur Matt Reeves. En parlant récemment avec Empire, Reeves a abordé le casting de Pattinson en tant que Bruce, évoquant le nouveau look qui accompagne cette incarnation. Il ressemble beaucoup moins au playboy sophistiqué que Bruce est généralement représenté dans Homme chauve-souris films, et Reeves dit que cette apparence grungy vient de l’influence que Kurt Cobain et Nirvana ont eu sur le film.

« Quand j’écris, j’écoute de la musique, et pendant que j’écrivais le premier acte, j’ai mis « Something In The Way » de Nirvana. C’est à ce moment-là que j’ai pensé que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus. J’ai donc commencé à faire ce lien avec Gus Van Sant’s Derniers jours, et l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en décomposition. »

Derniers jours est un film qui n’est pas tout à fait un biopic, mais qui est fortement influencé par Kurt Cobain et l’histoire de la vie du défunt rockeur. Reeves explique également comment Pattinson a attiré son attention avec sa performance dans le film des Safdie Brothers Bon temps, et il pouvait voir que jouer dans la version de Bruce Wayne qu’il avait en tête pour Le Batman.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Dans ce film, vous pouviez vraiment ressentir sa vulnérabilité et son désespoir, mais vous pouviez aussi ressentir son pouvoir. J’ai pensé que c’était un bon mélange. Il a aussi ce truc de Kurt Cobain, où il ressemble à une rock star, mais on a aussi l’impression qu’il pourrait être un reclus.

Robert Pattinson a également parlé de sa vision du personnage avec Empire. L’acteur a noté que Bruce s’était « caché » dans ce monde, loin du charmant mondain qu’il a été dans d’autres histoires de Batman. Comme l’explique Pattinson, Bruce a « construit tous ces petits engins et choses, juste avec Alfred. Et même Alfred pense qu’il est devenu fou! »

Ce Bruce Wayne semble être un peu plus solitaire, mais les aperçus ont taquiné une relation personnelle avec Selina Kyle (Zoe Kravitz). D’autres personnages réinventés qui seront présentés dans Le Batman incluent Paul Dano comme The Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone, Colin Farrell comme Penguin et Jeffrey Wright comme James Gordon. Andy Serkis joue également le rôle du majordome de Bruce, Alfred Pennyworth.





Dans Le Batman, Bruce Wayne n’en est qu’à deux ans de sa nouvelle carrière chez le sauveur de Gotham City, un justicier qui rend justice aux criminels de la ville. Certains avaient d’abord remis en question son casting, mais les images et les teasers en avant-première ont convaincu la plupart de donner une chance à Pattinson dans le rôle. Il sera l’un des trois Batmen à être vu sur grand écran en 2022 alors que Michael Keaton et Ben Affleck joueront tous deux des variantes de Bruce Wayne dans Le flash.

Le Batman sortira dans les salles de cinéma le 4 mars 2022. Sans la pandémie, nous l’aurions eu l’été dernier, mais espérons simplement que cela en valait la peine, comme le suggèrent les aperçus prometteurs.





Kevin Feige révèle que l’histoire du MCU de Happy Hogan s’est presque déroulée différemment Le sort de Jon Favreau dans le MCU n’était presque pas si heureux.

Lire la suite





A propos de l’auteur