Die Hard est un film de Noël, selon les studios du 20e siècle

Dans la bande-annonce remaniée, nous entendons la voix off décrivant la situation difficile de John McClane (Bruce Willis): « Il veut juste passer Noël avec la famille.

Mais le message le plus clair de tous vient lorsque la voix off déclare : « Ce Noël, préparez-vous à faire sonner des cloches et à décorer les couloirs de branches de Holly.