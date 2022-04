Outlander Saison 6 Épisode 6 Date de sortie, Épisode total, Durée, Distributions, Spoilers, Regarder en ligne

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander, car l’épisode 5 actuel de cette saison a été diffusé ce dimanche. Ils veulent tous savoir quand auront-ils le prochain épisode à regarder en ligne. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander dans divers pays, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, la durée de chaque épisode, ses spoilers, ainsi que d’autres informations que vous besoin de savoir à ce sujet. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Outlander est une émission dramatique historique intéressante qui parle d’une infirmière de combat anglaise de 1945 qui est mystérieusement ramenée dans le temps jusqu’en 1743. Maintenant, la série suit sa vie à cette époque. Cette émission met en vedette Caitríona Balfe dans le rôle de Claire Randall, l’ancienne infirmière militaire mariée de la Seconde Guerre mondiale.

Au cas où vous ne le sauriez pas, cette émission est en fait basée sur une nouvelle série du même nom de Diana Gabaldon. Cette série dramatique télévisée en cours est développée par Ronald D. Moore. La première saison de cette émission est sortie en 2014, et maintenant en 2022, cette émission en est à sa sixième saison. Les fans de cette émission recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander après avoir profité du dernier épisode le 3 avril 2022.

Date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander

Eh bien, la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander est révélée et ce nouvel épisode sortira le dimanche prochain. Selon le calendrier de sortie officiel de cette émission, la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander est fixée au 10 avril 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les dimanches. Mais, après le sixième épisode, vous devrez attendre plus longtemps car le septième épisode ne sortira pas le dimanche suivant. Nous en parlerons dans le prochain article.

Combien y a-t-il d’épisodes dans la saison 6 d’Outlander ?

La saison 6 en cours de cette émission ne devrait comporter que 8 épisodes, le dernier épisode devant sortir le 1er mai 2022. Même l’émission est renouvelée pour sa septième saison avec un total de 16 épisodes.

Où regarder la saison 6 d’Outlander ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est Starz. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur le site officiel de Starz, Netflix et d’autres services de streaming. La disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région. Alors, vérifiez s’il est disponible dans votre pays ou non.

Liste de tous les épisodes de la saison 6 d’Outlander

Voici la liste de tous les épisodes de l’actuelle saison 6 d’Outlander. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Échos » « Allégeance » « Tempérance » « L’heure du loup » « Donnez-moi la liberté » « Le monde à l’envers » « Bâtons et des pierres » « Je ne suis pas seul »

Nous terminons cet article en espérant que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Outlander, la plate-forme de diffusion en continu de cette émission, ses principaux acteurs et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

