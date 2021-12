Tom Holland a dit qu’il était fan d’une série qui se moque de Marvel

Tom Holland vivez de nouvelles semaines uniques avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le nouveau de l’univers cinématographique Marvel qui atteint déjà des chiffres record. La tournée de presse l’a conduit par différents moyens, et dans l’un d’eux, il s’est prêté à un jeu qui lui a fait choisir entre différentes séries. Là, il a choisi son préféré, mais la curiosité est que dans son intrigue il s’est moqué du MCU. Le réprimanderont-ils ?

L’acteur mettait fin à son contrat avec Sony après la sortie de Pas moyen de rentrer, mais des semaines avant que son renouvellement ne soit officiellement annoncé pour une prochaine trilogie. Selon les chiffres du box-office, lors de son premier week-end aux États-Unis, il a gagné 253 millions de dollars, réalisant la troisième marque historique de la franchise derrière Avengers : Endgame (357 millions de dollars) et Avengers : Infinity War (257 millions de dollars) .

+ Tom Holland s’est déclaré fan d’une série qui se moque de Marvel

Dans une interview avec le site BuzzFeed Célébrité, les étoiles Holland, Zendaya et Jacob Batalon ils faisaient partie d’un jeu de questions et réponses. Là, on leur a demandé quelle adaptation comique ils choisiraient de voir la même nuit, Quel À M élu: « De toutes les franchises ici, ma préférée serait The Boys ». L’acteur a choisi la série Amazon Prime Video sur Le Chevalier Noir, L’Académie des Parapluies Oui jessica jones, après avoir quitté à Homme araignée par Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Le programme qui adapte les bandes dessinées de Gerth Ennis et Darick Robertson est une satire sur les super-héros qui sont contrôlés et gérés par une mégacorporation et se moque souvent du genre, donc en temps voulu aussi Ils ont fait rire Marvel pour différentes raisons. Le clin d’œil dont les téléspectateurs se souviennent le plus est peut-être une scène du deuxième volet avec les femmes rassemblées à l’écran simulant un moment de Avengers : Fin de partie, considéré comme « stupide et forcé » par Erick Kripke, showrunner de la série.

Le compte Twitter officiel de Les garçons fait écho aux déclarations de Hollande et publié les captures du moment avec la description : « Une grande puissance s’accompagne aussi d’un bon goût ». Prime Video Fiction se prépare pour le lancement de sa troisième saison, qui prévoyait que dans son premier épisode, ce serait la chose la plus folle qu’ils aient faite dans toute la production. Pour le moment, la plateforme n’a pas annoncé sa date de sortie.

