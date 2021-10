Le projet Blair Witch en tête de liste des films les plus effrayants selon une nouvelle étude

À l’approche d’Halloween, les scientifiques ont travaillé dur pour répondre à la seule question que tous les fans d’horreur se sont posées; quel film d’horreur est le plus susceptible de provoquer une nuit blanche ? Eh bien, selon la méthode scientifique inégalée appliquée par les laboratoires de prestige et les experts du sommeil de Beds Divans, la réponse est assez claire, les années 1999 Le projet Blair Witch est si terrifiant que vous ne pourrez pas fermer les yeux au nom du sommeil.

Après avoir analysé plus de 50 000 critiques sur IMDb pour les 25 films d’horreur les plus rentables au monde, puis avoir compté le nombre de fois où des mots synonymes d' »effrayant » et de « terrifiant » ont été utilisés dans les critiques, il a été déterminé que Le projet Blair Witch a le « score de peur le plus élevé ». Le projet Blair Witch a dominé le classement avec une certaine marge, obtenant un score énorme de 2 805, loin devant The Ring, The Exorcist, The Conjuring et 2017 Ce.

Bien sûr, alors que les films d’horreur et ce qui en fait un effrayant se résument à l’opinion, vous ne pouvez pas discuter avec la science, n’est-ce pas ? Sorti en 1999 et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, Le projet Blair Witch présente trois étudiants, qui décident de s’aventurer dans les bois du Maryland pour couvrir le mystère derrière les infâmes incidents de Blair Witch. Cependant, après avoir perdu leur carte, les choses prennent une tournure inattendue, et le trio est bientôt à la gorge l’un de l’autre alors qu’ils se demandent s’ils survivront même à la nuit.

Eh bien, il s’avère qu’ils ne le feront pas, et les trois disparaissent. Leur équipement et leurs images sont découverts un an plus tard, les » images récupérées » étant le film que le spectateur regarde. Quels que soient vos sentiments sur Le projet Blair Witch et sa première place au classement, il est impossible de nier l’impact que le film a eu sur le genre d’horreur, introduisant le public à l’idée de « images trouvées » ainsi qu’à une campagne de marketing viral.

À l’aide d’acteurs inconnus et de dialogues largement improvisés, Le projet Blair Witch a été vendu comme étant des images trouvées dans la vie réelle, la campagne de marketing promotionnel énumérant même les acteurs comme « disparus » ou « décédés ». En fait, c’est l’idée que le film est « réel » qui a sans aucun doute conduit à un tel succès financier et critique, ainsi qu’à ce qui a valu au film son pedigree d’horreur.

Derrière l’histoire de The Blair Witch est le remake de 2002 de L’anneau. Réalisé par Gore Verbinski et avec Naomi Watts, L’anneau suit un journaliste qui enquête sur une bande vidéo maudite qui tue apparemment le spectateur sept jours après l’avoir regardée. Le film d’horreur est célèbre pour une série de sauts effrayants, et bien que son placement si haut sur la liste soit surprenant, il est difficile de prétendre que le film provoquerait en effet une crise d’insomnie. Assis juste derrière à la troisième place est un véritable classique de l’horreur, des années 1973 L’Exorciste, qui, grâce aux activités horribles et vulgaires d’une jeune fille possédée nommée Regan, vous réveillera certainement contre votre gré.

Alors, que pensez-vous de ces résultats ? Pensez-vous que les goûts de Halloween et Un endroit silencieux méritent d’être plus haut dans la liste? Et vous demandez-vous aussi pourquoi exactement la méga est sur cette liste ? Eh bien, veuillez adresser vos questions à Beds Divans.

