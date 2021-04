The Weeknd et Ariana Grande partageront des microphones dans un remix

Ces dernières semaines, les fans de The Weeknd s’étaient retrouvés en prévision d’un remix supposé de leur chanson «Save Your Tears», de leur album de 2020 «After Hours». Mais ce ne serait pas n’importe quel remix, car l’artiste canadienne aurait invité Ariana Grande à chanter avec lui.

Ces rumeurs ont commencé à émerger depuis la semaine dernière, quand Abel Tesfaye a publié sur ses réseaux sociaux ce qui semblait être un extrait de la chanson mettant en vedette une voix féminine (supposément celle de Grande).

Dans une nouvelle publication, The Weeknd a confirmé le lancement officiel de cette version remaniée de «Save Your Tears», qui frappera le public aujourd’hui (22 avril) à 21 heures PST (22 heures pour Mexico).

The Weeknd et Ariana Grand collaboreront ensemble pour la première fois en 2014 avec la chanson «Love Me Harder». En 2020, lorsque Grande a sorti son sixième album studio sous le titre « Positions », la chanteuse a inclus la chanson « Off The Table », la même à laquelle The Weeknd a participé, devenant rapidement l’une des chansons les plus réussies de l’album.

« Save Your Tears » est le onzième et quatrième single de « After Hours », le quatrième album studio de la carrière de The Weeknd. La chanson a été produite par l’artiste en collaboration avec Max Martin et Oscar Holter, présentant un clip vidéo dans lequel, sous une apparence altérée par des interventions esthétiques évidentes, il critique la vanité du spectacle.

Cela se conclut par l’esthétique présentée dans les dernières semaines après la première de la vidéo, où Tesfaye a fait diverses présentations lors de cérémonies et d’émissions de télévision avec son visage couvert de bandages.

En prévision de ce qui pourrait suivre, The Weeknd a anticipé que le récit présenté dans « After Hours » pourrait avoir un suivi sur ses prochains albums, annonçant qu’il travaille déjà sur son prochain matériel sans présenter les dates estimées pour sa sortie.