C’est la plateforme de streaming idéale pour les amateurs de séries turques

Le monde du streaming ajoute une nouvelle plate-forme à la bataille pour le marché intérieur. Entre des entreprises comme Netflix et Prime Video qui ajoutent les titres de ceux qui acquièrent leurs droits et les proposent parmi leurs propres productions, et d’autres comme Disney + et HBO Max, destiné aux contenus exclusifs de ses studios mères, une nouvelle proposition sectorisée apparaît. Les amateurs de séries turques pourront avoir une plateforme unique pour regarder leurs fictions préférées.

La Turquie est devenue un important exportateur de films et surtout de séries vers le marché latino-américain. Quelle est la faute de Fatmagül ?, Amour interdit et Les milles et une nuit Elles font partie des fictions les plus consommées au monde et peuvent désormais être visionnées entièrement en espagnol sur une seule plateforme. Il s’agit de Drame Kanal D, un service déjà accessible.

Au même titre que les autres entreprises, Drame Kanal D propose des abonnements mensuels et annuels à prix réduit. Dans le cas d’un paiement mensuel, le prix sera de 2,99 €, alors qu’il s’élèvera à 32,99 € lorsqu’une année complète est payée. Le service a été annoncé le 5 octobre et présenté comme « La seule chaîne 100% de séries turques en espagnol ».

Drame Kanal D Il compte plus de 4 000 heures de séries turques. L’application peut être obtenue à la fois dans le magasin de Manzana comme dans celui de Google et est compatible avec Chromecast. Pour ceux qui ont Roku, Amazon Fire TV ou smartvs de Samsung, une application sera lancée dans les prochains jours. « Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de cette application de Drame Kanal D en Argentine car c’est l’un des principaux marchés avec de nombreux fans et consommateurs actifs des séries turques « , il prétendait Francheska Léon de la Barra, responsable marketing de Drame Kanal D aux États-Unis et en Amérique latine.

Docteur Milagro, la dernière sensation turque

Ces derniers mois, l’une des productions les plus commentées par les amateurs de fiction a été Docteur Miracle. Présenté comme un renversement de Le bon docteur de Turquie, a été lancé par des signaux aériens en Argentine et a été parmi les plus regardés, avec des chiffres importants dans le classement. C’est une fiction qui n’a eu que deux tranches émises entre septembre 2019 et mai 2021.

Un péché Le bon docteur, spectacle mettant en vedette Freddie highmore, Docteur Miracle se concentre sur la vie d’un médecin sur le spectre de l’autisme. Ali vefa, le protagoniste, devient chirurgien et doit faire face à son travail avec les complications que les gens ont au sein de ce syndrome lorsqu’il s’agit de créer des liens sociaux. Malgré les campagnes pour un nouvel opus, tout indique que la troisième saison ne sera pas développée.

