Cobra Kai prépare une quatrième saison sur Netflix qui promet d’apporter de nombreux changements à l’écran. La rivalité entre Johnny Lawrence Oui Daniel La Russo sera à nouveau le point central de l’intrigue, mais il y aura aspects importants qui changeront dans les prochains épisodes. Alors l’a exprimé Guillaume Zabka dans une interview et a donné quelques aperçus. Vue!

Le troisième volet a été un succès en janvier 2021 et la plateforme de streaming a rapidement renouvelé la série. Le tournage a commencé immédiatement et s’est terminé fin avril. Malgré la vitesse à laquelle le projet avance, il n’y a toujours pas de date confirmée pour les prochains épisodes.







Ce sera la relation entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso dans Cobra Kai 4

La nouvelle saison arrivera avec des modifications. Par exemple, Thomas Ian Griffith reprendra son rôle de Terry Silver de Karate Kid III. De plus, cette année, il y aura une nouvelle édition du tournoi All-Valley Karate qui sera décisive tout au long de l’intrigue. De nouvelles situations généreront de nouvelles relations et affecteront même la rivalité Lawrence-LaRusso.

« Il y a un vide entre eux, mais il est habilité avec Daniel et il y a un bon sentiment d’enterrer la hache de guerre. Mais il y a aussi une grande intensité dans la nouvelle saison de Cobra Kai. Ils ont maintenant un ennemi commun à Kreese. Donc le le sentiment que c’était un soulagement dans le sens de : j’ai un partenaire et nous avons le même objectif ici « Zabka a déclaré selon les déclarations recueillies par Cinema Comics.

L’acteur de 55 ans n’a même pas exclu que les deux personnages deviennent amis dans les nouveaux chapitres : « Nous avons beaucoup de travail à faire et il y a encore beaucoup d’histoire entre nous. Et nous sommes tous les deux différents. Et c’est peut-être comme : nous voulons que cela fonctionne, et maintenant c’est parti ».