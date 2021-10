Timothée Chalamet évite de parler de la polémique Armie Hammer

En 2017, Timothée Chalamet a reçu une grande attention de la presse et de la critique spécialisée grâce à son travail dans le film « Call Me By Your Name », un drame romantique inspiré du roman homonyme d’André Aciman sous la direction du cinéaste italien Luca Guadagnino.

Le film, qui est devenu une production très acclamée par la communauté LGBT, mettait en vedette Chalamet dans le rôle d’Elio, un jeune italien dont le père est un professeur d’université qui a pour tradition d’inviter un de ses étudiants à passer l’été chez vous. C’est là qu’elle rencontrera Oliver, un bel étudiant diplômé qui va prendre un tournant inattendu dans sa vie.

Chalamet a partagé les crédits avec l’acteur Armie Hammer, qui est actuellement dans une sérieuse controverse sur les fortes accusations d’abus psychologiques et sexuels après avoir divulgué des captures d’écran qui montrent certaines conversations que l’acteur aurait eues avec des jeunes femmes.

Lors d’un récent entretien avec le magazine Time, Chalamet a évité de faire des déclarations sur Hammer et les accusations qui l’entourent, qui ont été précédemment démenties par l’acteur : « Je comprends tout à fait pourquoi vous demandez, mais c’est une question qui vaut une conversation plus longue , et je ne veux pas vous donner de réponse partielle », a déclaré Chalamet.

Après les accusations portées contre lui, Armie Hammer a perdu le contrat qu’il avait avec l’agence de représentation WME, en plus d’être contraint de quitter « Shotgun Wedding » et « The Offer », deux films qui arriveront en exclusivité sur la plateforme de streaming Paramount+. Hammer a annoncé que sa sortie des deux projets était due au fait qu’il avait besoin d’être proche de ses enfants dans une situation aussi difficile que celle-là.

Peu avant les accusations contre Hammer, Luca Guadagnino avait confirmé son intention d’adapter au cinéma « Find Me », la suite de « Call Me By Your Name ». En mai dernier, le cinéaste considérait que le scénario actuel était trop compliqué, il chercherait donc à se concentrer sur d’autres projets en attente.