De quoi les parents d’Ethan Crumbley ont-ils été accusés ? Jennifer et James Crumbley arrêtés et interpellés après une chasse à l’homme

Après une chasse à l’homme à l’échelle de l’État, James et Jennifer Crumbley, les parents d’Ethan Crumbley, 15 ans, qui a été inculpé dans la fusillade du lycée d’Oxford, ont été appréhendés et arrêtés dans la nuit à 1h45 du matin dans un immeuble commercial non loin de l’endroit où leur voiture avait déjà été localisé quelques heures auparavant.

Le couple a été retrouvé caché à l’intérieur du bâtiment commercial et était « en détresse », selon le chef de la police de Detroit, James White.

Les Crumbley ont plaidé non coupables d’homicide involontaire coupable samedi matin, quelques heures après que la police les a placés en garde à vue.

Un juge, citant sa crainte que le couple ne se soit pas présenté à une mise en accusation vendredi, a fixé la caution à 500 000 € chacun, bien plus que ce que les avocats de la défense ont demandé.

James Crumbley, 45 ans, et Jennifer Crumbley, 43 ans, ont comparu devant le tribunal via une vidéo de la prison du comté d’Oakland.

Jennifer Crumbley a semblé pleurer et a parfois eu du mal à répondre aux questions du juge. James Crumbley a secoué la tête lorsqu’un procureur a déclaré que leur fils avait pleinement accès à l’arme utilisée lors des meurtres.

L’équipe de fugitifs du comté d’Oakland a travaillé avec le FBI et les Marshalls américains pour rechercher Jennifer et James Crumbley après qu’ils ne se soient pas rendus après avoir été inculpés dans le cadre de la fusillade mortelle de cette semaine au lycée d’Oxford dans le Michigan.

Ils devaient se rendre aux autorités vendredi à 14 heures, heure locale, mais on ne savait pas où ils se trouvaient. Ils auraient retiré 4 000 € d’une banque avant de disparaître et auraient éteint leurs téléphones, selon NBC News.

Une alerte Be On the Lookout (BOLO) à l’échelle de l’État avait été émise pour le couple et le FBI et les Marshalls américains aident les autorités locales dans la chasse à l’homme. Des affiches de recherche avaient été publiées pour chacun d’eux avec une récompense de 10 000 €.

De quoi les parents d’Ethan Crumbley sont-ils accusés ?

Jennifer et James Crumbley ont chacun été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire, l’accusation maximale disponible pour les allégations portées contre eux.

Leur fils a été accusé en tant qu’adulte de terrorisme, de meurtre et d’autres chefs d’accusation.

Les accusations portées contre la mère et le père d’Ethan sont un rare exemple d’accusations contre les parents des tireurs présumés de l’école.

Il appartiendra aux procureurs de prouver que Jennifer et James ont fait preuve de négligence criminelle et ont agi d’une manière qui a contribué à la mort de quatre adolescents.

Et cela pourrait ne pas être trop difficile compte tenu des allégations contre les deux parents.

James Crumbley aurait acheté une arme à feu pour Ethan Crumbley.

Le pistolet Sig Sauer SP 2022 de 9 mm utilisé lors de la fusillade de mardi a été acheté quelques jours plus tôt dans une armurerie locale, selon les procureurs. Ethan aurait été présent lors de l’achat.

Jennifer a publié un article sur le « nouveau cadeau de Noël » de son fils sur les réseaux sociaux.

McDonald a déclaré que l’arme était entreposée déverrouillée dans un tiroir de la chambre des parents d’Ethan auquel il a vraisemblablement accédé avant la fusillade.

Jennifer Crumbley semble avoir ignoré le comportement inquiétant de son fils.

Un jour avant la fusillade, un enseignant du lycée d’Oxford a signalé qu’Ethan avait utilisé son téléphone pour rechercher des munitions alors qu’il était à l’école.

McDonald dit que les responsables de l’école ont laissé un message vocal à la mère de l’élève de deuxième année, mais qu’elle n’a pas répondu.

Elle a cependant envoyé un message à son fils après l’appel manqué : « LOL, je ne suis pas en colère contre toi. Tu dois apprendre à ne pas te faire prendre. »

Les parents d’Ethan Crumbley auraient « résisté » au conseil de le retirer de l’école le jour de la fusillade.

Le matin de la fusillade, Jennifer et James ont assisté à une réunion au lycée d’Oxford au sujet du comportement de leur fils.

Le professeur d’Ethan avait trouvé un dessin sur son bureau représentant une arme de poing, une balle et une victime par balle, avec les mots « du sang partout » et « les pensées ne s’arrêteront pas, aidez-moi ».

Le personnel scolaire inquiet a appelé les parents et leur a suggéré de demander une aide psychologique pour leur fils.

Les parents auraient « résisté à l’idée » et n’auraient pas emmené leur fils avec eux lorsqu’ils ont quitté l’école. Au lieu de cela, Ethan est retourné en classe peu de temps avant le début de la fusillade.

« James et Jennifer Crumbley n’ont pas demandé si leur fils avait son arme avec lui ou où se trouvait son arme, et n’ont pas inspecté son sac à dos pour la présence de l’arme qu’il avait avec lui », a déclaré McDonald.

Jennifer Crumbley aurait envoyé un texto à Ethan Crumbley pendant la fusillade.

Peu de temps après le début de la fusillade, peu avant 13 heures, une alerte a été envoyée aux parents et aux tuteurs indiquant qu’il y avait une situation d’urgence au lycée d’Oxford.

« Lorsque la nouvelle du tireur actif à l’école secondaire d’Oxford a été rendue publique, Jennifer Crumbley a envoyé un texto à son fils à 13 h 22, ‘Ethan, ne le fais pas' », a déclaré McDonald.

15 minutes plus tard, James Crumbley a appelé le 911 pour signaler que l’arme utilisée dans la fusillade avait disparu de son domicile et que c’était peut-être son fils qui avait commis la fusillade à l’école.

Les accusations portées contre la famille Crumbley devraient envoyer un message aux propriétaires d’armes à feu.

« Ces accusations visent à demander des comptes aux personnes qui ont contribué à cette tragédie et à envoyer le message que les propriétaires d’armes à feu ont une responsabilité. Lorsqu’ils ne respectent pas cette responsabilité, il y a des conséquences graves et criminelles », a déclaré McDonald en expliquant les accusations. .

Les parents doivent être traduits en justice vendredi à 16 heures pour leurs quatre chefs d’homicide involontaire.

Un groupe de travail en fuite est toujours à la recherche de Jennifer et James Crumbley.

Les Crumbley possèdent une Kia Seltos noire 2021 avec la plaque d’immatriculation DQG5203 et une Kia Soul Station Wagon 2019 blanche avec la plaque d’immatriculation DZH8994, selon le bureau du shérif.

