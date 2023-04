Le prix du penthouse de Kendall Roy dans « Succession » qu’ils ont mis en vente

FOSCARINI lampe à suspension TITE 1 (Noir - tissu de verre, fibre de carbone et métal nickelé)

La collaboration entre Foscarini et Marc Sadler débute avec Mite, une lampe sur pied tellement innovante, qu'elle remporte le prix italien du Compasso d'Oro en 2001. Pour Mite, l'entreprise et le designer ont en effet mis au point un brevet spécial : un mix de fibre de verre et de fil de carbone, dont la fonction était à la fois décoratrice et technique puisqu'il servait notamment de structure portante au lampadaire. Une technologie déjà utilisée pour la production de cannes à pêche, rames et clubs de golf, utilisée ici pour la première fois dans le secteur de l'éclairage. La flexibilité extrême de ce matériau - léger et résistant à la fois - a permis de concevoir une collection complète de lampes pour différentes utilisations. C'est ainsi que naît Tite, la suspension qui semble reprendre une section du corps de Mite, renversé et suspendu : une forme à la base circulaire qui se profile en s'élargissant vers le bas. La source lumineuse est située à proximité du bord inférieur du diffuseur, qu'elle illumine uniformément en soulignant ainsi la décoration et en projetant vers le bas un faisceau lumineux intense et chaud. Grâce à cette polyvalence, ces suspensions s'adaptent à tous les espaces, domestiques ou collectifs, qu'elles meublent et décorent avec la personnalité élégante qui caractérise toute la collection.Ampoule non fourni: LED retrofit ou Fluo 1×25W E27 Halo 1×116W E27Classe : A+, A, B, C