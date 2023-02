La raison derrière la présence intimidante du loup dans le chat botté : le dernier souhait

Ce n’est pas un secret que Le Chat Botté : Le Dernier Vœu fait des vagues depuis sa sortie le 21 décembre. Le film dépeint le voyage le plus récent du personnage emblématique Puss in Boots (exprimé par Antonio Banderas). Il a été acclamé par la critique et a connu un succès commercial. Avec un box-office mondial de 340 millions de dollars et une note de 95% sur Rotten Tomatoes, il n’est pas étonnant que le film ait été nominé pour le meilleur long métrage d’animation aux Oscars 2023. L’animation époustouflante et l’intrigue significative du film sont les deux facteurs qui ont captivé le public et les critiques.





Grâce à cette aventure, Puss apprend qu’il lui reste une vie. En conséquence, il tente de trouver une étoile déchue qui peut lui accorder un souhait spécial qui lui permettra de redevenir un héros intrépide. Cependant, les choses deviennent plus difficiles lorsqu’il remarque la présence fréquente d’un terrifiant loup chasseur de primes (exprimé par Wagner Moura), qui se révèle être la forme physique de la mort. En réalité, The Wolf le poursuit dans le but de lui ôter la vie le plus tôt possible.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le réalisateur du film, Joel Crawford, a fourni à Total Film un aperçu de la motivation derrière la présence effrayante de ce méchant dans le film. Afin de transmettre le message central du film, Crawford a expliqué que Puss devait affronter sa peur pour la première fois. En d’autres termes, cela a été fait pour apporter au public « quelque chose auquel il ne s’attendait pas, tout comme le Chat Botté ».

« J’ai réalisé très tôt que Puss était un héros tellement grand et amusant, que pour vraiment ancrer l’histoire, nous avions besoin que Puss ressente la peur. Partant de l’idée que Puss était cavalier avec sa vie et [having] un point de vue immortel, comme « Je vais vivre pour toujours » – Puss a été renversé d’un cran. Il se vante de n’avoir jamais été touché par une lame, il a cet ego en lui. »





Le chat botté a un « ton distinct »

Images universelles

De plus, Crawford a noté que les éléments effrayants du film lui donnent un ton distinct. Contrairement aux films et spin-offs précédents, cela donne au public l’impression de n’avoir jamais rien vu de semblable.

« Alors que nous retravaillions la scène où Puss ressent la peur pour la première fois, nous n’arrêtions pas de dire: » Nous devons être plus réels avec cela, nous devons être plus authentiques. Et c’est là que nous sommes arrivés avec le loup en fait joué très droit, très honnête. »

En conséquence, il est facile de voir que Le Chat Botté : Le Dernier Vœu est une histoire sur la façon de gérer la mortalité et de profiter pleinement de la vie. Bien que le thème de la mort puisse sembler déplacé dans un film pour enfants, les téléspectateurs ont exprimé des sentiments positifs à propos du message du film.