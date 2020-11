Kid Cudi veut une bataille de Kendrick Lamar Verzuz

Kid Cudi a pris un moment pour réfléchir à une bataille fantastique de Verzuz, nommant Kendrick Lamar comme un concurrent qu’il aimerait voir en action.

Swizz Beatz et Timbaland ont créé un monstre avec Verzuz, une compétition festive entre de nombreux artistes légendaires du hip-hop. À présent, l’histoire des batailles est bien documentée. Un match à venir entre OutKast et A Tribe Called Quest actuellement en préparation, tout comme une musique trap entre TI et Jeezy. Bien que l’avenir soit certainement de bon augure, une partie du plaisir de Verzuz découle de la spéculation sur des matchs potentiels, comme Kid Cudi l’a récemment fait hier soir. Tim Mosenfelder / Getty Images Après le dixième anniversaire de son deuxième album Man On The Moon II: La légende de M. Rager, Kid Cudi s’est rendu sur Twitter pour réfléchir à ce qu’il aimerait voir en tant que fan de Verzuz. Et bien qu’il n’ait pas vraiment fourni un match en soi, il a exprimé un fort désir de voir Kendrick Lamar en action, prenant un moment pour louer le travail de son collègue rappeur. « Je veux que Dot fasse une bataille contre Verzuz, il a une putain de discographie légendaire », loue Cudi, laissant ses partisans spéculer sur qui, le cas échéant, pourrait se lever et se battre pour un combat égal. Un témoignage clair du pedigree de Kenny, car seuls plusieurs noms viennent à l’esprit – tous de sérieux poids lourds, dont les goûts ont récemment été défiés par un Busta Rhymes à la recherche de sensations fortes. C’est-à-dire les Eminems, Lil Waynes et Jay-Z du monde. Dans la mesure où l’histoire de la collaboration de Cudi et Kendrick, le couple s’est précédemment connecté pour « Solo Dolo II » sur l’album 2013 Indicud. De toute évidence, Cudi n’a que du respect pour l’art de K. Dot, et jetterait probablement son soutien derrière lui si une bataille de Verzuz devait se concrétiser. La seule question est, cependant – est-ce que quelqu’un veut vraiment que Pulitzer Kenny fume?