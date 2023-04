La réponse du créateur de « Bronca » aux propos controversés de David Choe

« Ligne » (« Beef » en anglais) a été l’un des meilleure série Netflix de cette 2023, mais le succès de la série assombrit la controverse entourant David Choe, qui joue Isaac, le cousin du rôle principal. La polémique est née après que des utilisateurs des réseaux sociaux se soient souvenus des propos désagréables qu’il avait tenus sur les agressions sexuelles.

Dans l’émission télévisée, l’acteur joue le cousin troublé de Danny Cho (Steven Yeun) et la cause de la situation financière précaire du personnage principal. Ses activités illégales ont conduit à la reprise de l’hôtel des parents du protagoniste et il a dû se casser le dos pour gagner suffisamment d’argent pour le récompenser.

Apparemment, David n’a pas à creuser aussi profondément dans son flair dramatique pour faire ressortir son personnage. Lors d’un épisode de son podcast « DVDASA » en 2014, il a raconté une prétendue interaction sexuelle non consensuelle avec une masseuse, en gros, il a dit qu’il l’avait forcée à faire quelque chose qu’elle ne voulait pas.

À l’époque, ses commentaires ont provoqué l’indignation et l’acteur de « The Mandalorian » a affirmé que l’histoire était fausse et qu’il l’avait en fait inventée pour susciter une réaction du public.

« Ce n’était pas une représentation de ma réalité», a-t-il déclaré après les critiques. « Je suis un artiste et un conteur et je vois mon programme ‘DVDASA’ comme une extension complète de mon art”.

David Choe avec Steven Yeun dans « Bronca » (Photo : Netflix)

QU’ONT DIT LE CRÉATEUR ET LES STARS DE « BRONCA » DES COMMENTAIRES DE DAVID CHOE ?

Bien que David Choe soit actif depuis, il n’a pas eu de rôles principaux et les émissions qu’il a animées n’étaient pas aussi populaires. Il a par exemple fait partie d’un épisode de « The Mandalorian » en tant que figurant.

Au contraire, son rôle d’Isaac Cho dans « Bronca », l’une des séries les plus populaires du moment, a gagné en visibilité. Pour cette raison, il était inévitable que ses commentaires controversés refont surface et le reste de la production serait critiqué pour l’avoir inclus, bien qu’il ait affirmé (en plaisantant ou non) qu’il avait agressé sexuellement une femme.

Après plusieurs jours de discussion, les membres de la série Netflix, dont le créateur Lee Sung Jin, les producteurs exécutifs et les stars Steven Yeun et Ali Wong, ont publié une déclaration à Salon de la vanité. Dans le communiqué, ils assurent être convaincus que l’histoire était une fiction, mais cela ne veut pas dire que c’était « extrêmement dérangeant”.

« L’histoire que David Choe a inventée il y a neuf ans est indéniablement blessante et extrêmement dérangeante. Nous ne tolérons en aucune façon cette histoire et nous comprenons pourquoi elle a été si bouleversante et déclenchante.ils ont dit.

Cependant, les créateurs et producteurs de « Bronca » pensent que les excuses de Choe et son travail personnel ont suffi à laisser tomber.

« Nous savons que David s’est excusé dans le passé pour avoir inventé cette horrible histoire, et nous l’avons vu travailler pour obtenir le soutien en santé mentale dont il avait besoin au cours de la dernière décennie pour s’améliorer et apprendre de ses erreurs.ils ont ajouté.