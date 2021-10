Connecter deux ordinateurs portables : voici comment

Connecter deux ordinateurs portables n’est pas difficile. Vous avez essentiellement plusieurs options pour cela. Ce qui est le mieux dépend aussi de l’équipement technique des ordinateurs portables.

De nos jours, tous les ordinateurs sont connectés les uns aux autres via Internet. Mais pour un échange de données extrêmement rapide et surtout immédiat, il peut être judicieux de connecter directement des PC de bureau ou des ordinateurs portables entre eux. Cela fonctionne principalement via un câble réseau ou une connexion WLAN directe entre les deux appareils. Cependant, il existe également d’autres options.

Connectez des ordinateurs portables via un câble LAN

Cette méthode garantit essentiellement l’échange de données le plus rapide, mais nécessite que les deux ordinateurs portables disposent d’une connexion Ethernet. Grâce à cela, les appareils peuvent être connectés avec un câble LAN et ensuite échanger directement des données.

Ouvrez le panneau de configuration sur l’un des appareils en appuyant sur la combinaison de touches « Windows + R » et en tapant la commande « contrôle » dans la fenêtre d’exécution. Cliquez sur « Réseau et Internet > Centre Réseau et partage ». Cliquez ensuite sur « Sélectionner les paramètres de l’adaptateur » puis double-cliquez sur « Connexion LAN » ou « Ethernet ». Une fenêtre de paramètres pour la connexion LAN s’ouvre maintenant ; cliquez sur « Propriétés ». Double-cliquez sur « Protocole Internet (Version 4 TCP / PV 4) » Saisissez maintenant une adresse IP manuelle telle que 192.168.1.1, saisissez « 255.255.255.0 » comme masque de sous-réseau, puis confirmez avec ok.





La saisie manuelle d’adresses IP garantit que les deux ordinateurs portables peuvent échanger des données.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Ensuite, vous devez effectuer le même processus sur le deuxième ordinateur portable. Cependant, lors de la saisie de l’adresse IP manuelle, vous devez modifier le dernier numéro, tandis que les trois numéros précédents restent les mêmes. Dans notre exemple, nous choisirions donc l’adresse « 192.168.1.2 ».

Maintenant, vous devez aller à nouveau dans « Panneau de configuration> Réseau et Internet> Centre réseau et partage » sur les deux ordinateurs portables et cliquer sur « Cliquez sur « Modifier les paramètres de partage avancés ». Dans le menu suivant, sélectionnez l’option « Activer le partage de fichiers et d’imprimantes » sous « Privé » et validez par « Ok ».





Vous pouvez activer le partage de fichiers dans le réseau privé via le panneau de configuration.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Ensuite, vous devez vous assurer que les deux ordinateurs traitent le réseau partagé comme un réseau privé. Vous devez donc également effectuer les étapes suivantes sur les deux appareils.

Ouvrez les paramètres de Windows et cliquez sur « Réseau et Internet ». Sélectionnez « Ethernet » puis faites un clic droit sur le réseau. Assurez-vous maintenant que le profil réseau est défini sur « privé ».

Vous pouvez ensuite partager des dossiers individuels avec l’autre ordinateur en cliquant dessus avec le bouton droit et en cochant la case appropriée sous « Propriétés> Partage ».

Connectez des ordinateurs portables via WiFi

En principe, cela fonctionne de la même manière lorsque les deux ordinateurs sont dans le même réseau WLAN. De plus, vous devez « Activer le partage de fichiers et d’imprimantes » sur les deux ordinateurs et définir le WLAN comme un réseau privé, comme expliqué ci-dessus dans la section sur la connexion via un câble LAN.

Lorsque cela est fait, vous pouvez partager des dossiers individuels sur le réseau en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en cochant la case appropriée sous « Propriétés » dans l’onglet « Partage ».

Connectez des ordinateurs portables via un câble de liaison USB

Un moyen peu connu de connecter directement deux ordinateurs est ce que l’on appelle les câbles de liaison USB. Il s’agit de câbles USB avec un contrôleur USB intégré qui garantit que deux ordinateurs connectés via eux se perçoivent comme des supports de données.

La plupart des câbles de liaison USB sont fournis avec leur propre logiciel qui contient son propre explorateur de fichiers pour l’échange de données entre les ordinateurs. Avec l’aide de cet explorateur, des fichiers ou des dossiers peuvent être déplacés entre les ordinateurs en utilisant le copier-coller.

Connectez les MacBooks au pont Thunderbolt

Les câbles Thunderbolt peuvent également être utilisés pour connecter deux ordinateurs portables ensemble. Cela fonctionne essentiellement avec tous les appareils compatibles Thunderbolt. Les MacBooks avec le soi-disant pont Thunderbolt offrent une méthode particulièrement simple.

Connectez les deux MacBook avec un câble Thunderbolt. Cliquez sur « Préférences Système> Réseau » et sélectionnez « Thunderbolt Bridge » si l’entrée existe déjà ; sinon, cliquez sur le symbole plus ci-dessous et configurez une nouvelle connexion « Thunderbolt Bridge ». Répétez le processus sur l’autre MacBook. Si Thunderbolt Bridge est sélectionné sur les deux appareils, une connexion devrait être établie automatiquement après un court instant.

Dès que les MacBooks sont connectés via Thunderbolt Bridge, ils peuvent échanger des documents ou d’autres données via « Share ».

