Savannah Chrisley dit qu’elle a été expulsée de son vol vers le sud-ouest : « Le diable est venu sur moi »

DOMAINE UBY Uby N°1 100% Sauvignon Blanc - Vin Blanc Sud-Ouest Côtes de Gascogne

L'appellation IGP Côtes de GascogneLa Gascogne est située entre la Garonne au nord, la forêt des Landes à l’ouest et les Pyrénées au sud. La zone géographique de l’IGP « Côtes de Gascogne » correspond au vignoble de l’Armagnac. Le climat est océanique et tempéré : juste ce qu’il faut de soleil, de pluie et de fraîcheur pour dorloter les vignes et laisser éclore, à maturité optimale, une riche palette aromatique complexe et séduisante...Ce Domaine Uby n°1 100% Sauvignon offre un nez fin aux arômes d’agrumes et de pêche jaune. De son côté, la bouche est ample, fraîche et longue. On peut déceler des notes de fruit de la passion et de mangue avec une finale portant sur le miel.Terroir : Sol : Sablo-Limoneux et Argiles. Rendement moyen : 80 HL Vinification :Vendange de nuit, macération pelliculaire, pressurage pneumatique, Fermentation à basse température et élevage sur lies fines.Accords mets & vin : Servir frais à l’apéritif, sur des fruits de mer, des sushis, du poisson, de la viande blanche ou du fromage. vin Sud-Ouest Blanc Sauvignon