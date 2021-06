Le premier aperçu de la série animée Splinter Cell de Tom Clancy déçoit les fans anxieux

Netflix a fourni aux fans un premier aperçu de leur prochaine série animée basée sur Tom Clancy’s Cellule éclatée. Et un regard est tout ce qu’ils ont. Beaucoup n’étaient pas satisfaits de la seule image publiée, montrant le titre et l’interprétation sombre du personnage principal Sam Fisher. Peut-être qu’il s’agissait du dernier jour de la Geeked Week de Netflix, les fans s’attendaient à un peu plus après avoir été taquinés que quelque chose allait arriver tout au long de la semaine.

Bien que l’annonce ait révélé que le créateur de John Wick, Derek Kolstad, serait à bord pour écrire la série, cela n’a tout simplement pas suffi à apaiser certains de ceux qui regardaient et attendaient avec impatience les nouvelles. On pourrait penser qu’ils auraient pu proposer au moins un acteur ou une image autonome. Tout aurait été mieux pour certains que cela.

« Vraiment, quel genre de premier coup d’œil est-ce », a déclaré un utilisateur. « C’est à égalité avec la révélation du logo PS5 et la révélation de Metroid Prime 4. Pourquoi même l’avoir dans le cadre de votre émission? En le mettant en avant avec » Sam Fisher est de retour « même. »

Beaucoup d’autres ont appelé Ubisoft, le créateur de la série de jeux Splinter Cell, exigeant de savoir où se trouve le prochain opus de la console. L’un a dit : « Donnez-moi un nouveau jeu Splinter Cell ! », tandis qu’un autre a ajouté : « @Ubisoft nous donnera littéralement chaque itération de Sam Fisher, mais un nouveau jeu Splinter Cell lol », un troisième a déclaré : « C’est génial et tout, mais bon sang, je chérirais un nouveau jeu dans la série. « , et un dernier pour la route était: « Hé @Ubisoft, arrête de troller les fans de Splinter Cell. C’est inhabituellement cruel à ce stade. «

Un certain nombre d’autres utilisateurs ont demandé qui exprimerait le personnage principal, déclarant que si ce n’était pas Michael Ironside, ils n’avaient aucun intérêt à regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Ironside, connu des cinéphiles pour ses rôles dans des films tels que Rappel total, Scanners et patrouilleurs de l’espace, fournit la voix de Cellule éclatée personnage Sam Fisher dans la série de jeux vidéo. Comme d’habitude avec ces choses, les fans ont tendance à s’attacher aux personnes qui jouent leurs personnages bien-aimés, donc si Netflix n’a pas décidé d’utiliser les services d’Ironside dans leur nouvelle entreprise, alors des questions vont clairement être posées pourquoi.

Tom Clancy’s Cellule éclatée série de jeux vidéo a été initialement publiée en 2002, avec une série de romans liés par l’auteur du Jack Ryan des romans. Avec de nombreuses entrées sur diverses consoles, les jeux ont construit une énorme base de fans, mais depuis la sortie de Liste noire de Splinter Cell en 2013, les fans ont été continuellement déçus par aucun autre ajout autre qu’une version VR annoncée à venir.

Alors que l’annonce de Netflix a aidé à savoir qu’il n’y a toujours pas de nouvel épisode en vue, ce petit aperçu de pratiquement rien est loin du genre de nouvelles qu’ils s’attendaient à entendre aujourd’hui. En l’absence d’annonce sur les dates de distribution ou de production, il est probable qu’ils attendront également beaucoup avant même que la série ne soit disponible.

