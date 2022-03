Qui est qui dans « Il était une fois… mais plus maintenant », série Netflix

« Il était une fois… mais plus maintenant” est une série musicale espagnole de Netflixcréé et réalisé par Manolo Caro, qui raconte l’histoire de deux amants tragiquement séparés qui doivent se retrouver dans une autre vie pour briser le charme qui s’est abattu sur leur ville, mais l’arrivée de deux touristes sur les lieux met en danger leur seule chance d’y parvenir ce.

Pour Caro c’est « l’anti-conte de fées, une réinvention avec la pensée actuelle de la société, nous éloignant des idées fausses sur le bonheur et ce qu’on nous disait qu’est l’amour. En utilisant la comédie et la musique comme principaux outils, nous entrerons dans une histoire d’amour hilarante dans un lointain royaume d’Espagne.

Le chanteur colombien Sebastián Yatra et les chanteurs espagnols, Nia Correia et Mónica Maranillo sont les protagonistes de «Il était une fois… mais plus maintenant”, tandis que Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, l’actrice chilienne Daniela Vega et la mexicaine Mariana Treviño complètent le casting principal, mais qui est qui dans cette série de Netflix?

QUI EST QUI DANS « IL ETAIT UNE FOIS… MAIS PAS PLUS » ?

1. Sebastián Yatra est Diego et Maxi

Diego est un jeune homme profondément amoureux de la princesse Soledad. Lorsque la reine Fatima découvre sa liaison, elle ordonne sa capture, alors le « Fragile Boy » décide de partir en guerre pour prouver qu’il est digne de sa bien-aimée. Mais d’abord, il rend visite à la sorcière de la ville pour s’assurer que son amour dure.

Pendant ce temps, Max est la réincarnation de Diego et tout en essayant d’aider sa mère avec l’hôtel qu’il gère, il cherche sa princesse.

Sebastián Yatra dans le rôle de Diego dans « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

2. Monica Maranillo est Soledad et Goya

La princesse Soledad n’est pas disposée à suivre les règles des reines et essaie de défendre son amour, mais elle n’a d’autre choix que d’attendre que Diego revienne de la guerre. Pendant ce temps, Goya est féministe et écologiste et tente de libérer le dragon bleu qui vit dans l’aquarium de l’hôtel.

Mónica Maranillo dans le rôle de Soledad et Goya dans « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

3. Nia Correia est Ana et Juana

Au « Il était une fois… mais plus maintenant« , Juana est l’amante d’Antonio et malgré les mensonges de son partenaire, elle espère toujours trouver sa fin heureuse, cependant, cela change quand elle rencontre Max. Et Ana est la dernière reine, après la mort de Soledad.

Juana et Maxi chevauchant une licorne dans « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

4. Asier Etxeandia est Antonio Gamero

Antonio Gamero est un touriste qui arrive à l’hôtel Mamen avec l’intention de passer un week-end romantique avec Juana, la femme qui a été son amante pendant des années et qu’il a quittée lorsque sa femme est tombée enceinte. Asier Etxeandia joue également le meilleur ami de Diego.

Asier Etxeandia dans le rôle d’Antonio Gamero dans « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

5. Mariana Treviño est la reine Dolores et Lola

La reine Dolores est la mère de Soledad et bien qu’elle doive veiller sur le royaume, elle se soucie également du bien-être de sa fille. Pendant ce temps, Lola est la mère de Goya et s’occupe du nettoyage de l’hôtel.

Mariana Treviño est Reina Dolores dans « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

6. Mariola Fuentes est la reine Fatima et Simona

La reine Fatima veut juste garder son pouvoir, alors elle s’oppose à la relation de Soledad avec Diego. En plus d’ordonner la capture du pêcheur, il cache les lettres qu’il envoie à son amant et soudoie plusieurs personnes pour se débarrasser de Diego.

La reine Fatima convainc Soledad de se marier dans « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

7. Itziar Castro est Eloísa ou Candela

Eloísa est la fidèle employée de Soledad, non seulement elle l’aide à voir Diego en secret, mais elle l’aide aussi à rester en contact lorsqu’il part à la guerre. Dans la série de NetflixItziar Castro joue également Candela, la personne en charge des visites à l’hôtel.

8. Daniela Vega est la sorcière et tombe amoureuse

La sorcière était responsable de la malédiction qui s’est abattue sur la ville, puisqu’elle a lancé un sortilège d’amour à Diego et Soledad, qui ont dû le briser lorsqu’ils se sont retrouvés, mais en raison d’une trahison qui ne s’est pas produite.