Andy Cohen rompt enfin son silence sur Kelly Dodd Backlash

Andy Cohen est le producteur exécutif de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. le Regardez ce qui se passe en direct l’hôte supervise toutes les franchises produites et les fans cherchent toujours à lui faire renverser le thé. Suite à une série de controverses de Kelly Dodd, Cohen rompt enfin son silence et donne son avis sur la réaction des fans.

Andy Cohen et Kelly Dodd | Charles Sykes / Bravo / Tommy Garcia / Bravo

Pourquoi Kelly Dodd a-t-il été controversé?

Comme RHOC La saison 15 a filmé la pandémie qui a forcé la production à s’arrêter. Dodd était l’un des sceptiques qui ne croyaient pas que le coronavirus était un sujet de préoccupation. Non seulement elle a continué à voyager à travers le pays, mais elle n’a pas non plus utilisé de masques faciaux et a fait des déclarations controversées sur qui avait contracté le virus. Elle s’est excusée plus tard après une énorme réaction.

Cependant, les choses ne se sont pas arrêtées là car plus de controverses suivraient. Le mouvement Black Lives Matter est devenu une énorme cause sociale pour protester contre la brutalité policière. Lorsque Dodd a pris une douche nuptiale, une de ses amies lui a donné un chapeau avec la phrase «Drunk Wives Matter». Le jeu de mots avec le mouvement BLM ne s’est pas bien passé avec les fans.

« Pendant le week-end à ma douche nuptiale, j’ai reçu beaucoup de cadeaux et je les ai brièvement exposés », s’est excusé plus tard Dodd sur Instagram. «L’un était un chapeau avec un jeu de mots puisque je suis sur le point d’être une femme, je suis sur un femmes au foyer Émission de télévision et peut être bu de temps en temps. »

Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd | Banque de photos Randy Shropshire / Bravo / NBCU via Getty Images

CONNEXES: « RHOC »: Braunwyn Windham-Burke soupçonne Kelly Dodd et Emily Simpson de ne pas la suivre car elles sont des partisans de Trump

Dodd a affirmé qu’elle ne voulait pas de mal avec le chapeau et elle ne pensait pas qu’elle se moquait du mouvement.

« Il n’était pas destiné à offenser ou à faire une quelconque déclaration », a ajouté Dodd. «Bien sûr, je soutiens la vie des Noirs et l’égalité raciale. Merci à tous. »

Les stars du ‘RHOC’ dénoncent les propos de Kelly Dodd

Le comté d’Orange, en Californie, a été historiquement conservateur et républicain. Cependant, les co-stars de Dodd ne sont pas d’accord avec ce qu’elle avait commenté en public et l’ont correctement appelée.

«Nous sommes diamétralement opposés dans notre idéologie en ce moment», a déclaré Braunwyn Windham-Burke dans le Devenir réel avec les vraies femmes au foyer podcast, selon Reality Blurb. «Je crois que Black Lives Matter, et elle croit que Drunk Wives Matter. Et c’est quelque chose que je ne suis pas drôle. Je lui ai beaucoup pardonné pour sa grande bouche au fil des ans. Mais maintenant, nous sommes au point où elle attaque les gens, et c’est plus que ce que je peux être.

Kelly Dodd parle à Gina Kirschenheiter | Casey Durkin / Bravo

CONNEXES: La « WWHL » devient gênante lorsque Jenny McCarthy a qualifié le mari de la star de « RHOC » de « perdant »

«Elle dira n’importe quoi pour la blague», a déclaré Gina Kirschenheiter à ET. «Elle ne comprend pas qu’elle n’est pas une comédienne, elle est juste dans une émission où elle est juste une personnalité publique et donc, c’est difficile parce que je veux croire qu’elle ne veut pas dire beaucoup de choses stupides qu’elle dit, mais elle leur dit.

Que pense Andy Cohen?

Après que les co-stars de Dodd l’aient appelée publiquement, Cohen ne s’était pas ouvert sur ce qu’il pensait de la réaction. Lorsque l’ancien cadre de Bravo est apparu dans un podcast, on lui a demandé de commenter la situation et il a finalement rompu le silence.

«Les gens ont toujours célébré Kelly pour son franc-parler», a déclaré Cohen sur Tout iconique Podcast. «Les gens sont généralement célébrés pour [being outspoken and polarizing]. Mais il y a eu une sorte de calcul et la ligne est tracée par certains fans sur ce qu’ils accepteront et ce qu’ils n’accepteront pas et c’est tout à fait leur droit.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.