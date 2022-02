Achrome, un rappel que nous n’avons rien appris du passé

in

festival de rotterdam

Réalisé par Maria Ignatenko, ce film russe est en compétition pour le Tiger Award au Festival de Rotterdam.

Achrome, un film russe en compétition au Festival du film de Rotterdam. (Photo : IFFR)

Au-delà d’un coup ou d’un coup de feu, un meurtrier regardant la caméra après avoir commis son crime est un acte violent qui rappelle le regard porté par la violence sur ses principaux consommateurs, qui à leur tour risquent de devenir leurs victimes ou leurs messagers le jour le moins attendu. Incidemment, il le fait aussi pour nous montrer que les êtres humains n’ont rien appris du passé.

La réalisatrice María Ignatenko remonte à la Seconde Guerre mondiale pour transmettre ce message de décadence. Il se concentre sur l’occupation nazie des régions baltes pour raconter l’histoire de deux frères qui quittent leur ville pour rejoindre les rangs de la Wehrmacht. Cette décision les amène à prendre les armes, ce qui supprimera leurs traits d’humanité.

Avec un pari intéressant, Ignatenko cherche plus l’ambiance que l’action. Pour ce faire, il canalise son intérêt à aborder la façon dont ses protagonistes explosent dans la violence après avoir été enfermés dans un monastère avec les prisonniers capturés. Protégé en ce lieu, chacun attend qu’il se passe quelque chose, qu’apparaisse une conséquence de la guerre enregistrée à l’étranger.

Ainsi, le cinéaste bouleverse les prémisses de l’aller sur le champ de bataille, ou de l’affrontement avec l’armée ennemie. Elle fait entrer dans ce monastère un autre visage de la guerre tout aussi violent ; la peur, l’incertitude et la perte de raison engendrent des effets terribles. Et rien de plus horrible que de cesser d’être humain pour devenir un corps obligé de traverser la vie sans sentiments.

Ignatenko trouve dans le directeur de la photographie Anton Gromov un appui extraordinaire pour créer ces ambiances, principalement en intérieur. Chaque scène est un tableau. La puissance visuelle de chrome au monastère Il fait référence à l’esthétique et à la luminosité d’œuvres de peintres tels que Caravaggio (La Vocation de saint Matthieu), Rembrandt (Le Philosophe en méditation) et Gérard Lou (La Cave). Audacieux? Peut-être. Mais le cinéaste russe a voulu nous faire remarquer avec poésie dans l’image que la seule différence entre le passé et le présent est le lieu où tôt ou tard apparaît la déshumanisation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂