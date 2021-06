Photo : Millie Bobby Brown a subi une chirurgie esthétique ?

Chirurgies esthétiques sont fréquents parmi les célébrités du monde entier qui cherchent à maintenir leurs chiffres pour mieux paraître devant la caméra. Bien qu’il existe de nombreux acteurs et actrices qui cherchent à retoucher leurs visages lorsqu’ils entrent dans leur maturité, une star de Netflix en a surpris ces dernières heures : une photo de Millie Bobby Brown, juste 17 ans, des versions générées sur une opération possible. Regardez l’image et tirez vos propres conclusions !

Le protagoniste de Stranger Things a publié au début du mois quelques photos qui ont révolutionné les réseaux. En eux, les fans ont observé un changement notable dans ses lèvres, plus épaisses que d’habitude. Bien que Millie n’ait pas confirmé si elle était passée au scalpel ou si elle avait mis du botox dans sa bouche.

La photo controversée : Millie Bobby Brown a eu recours à la chirurgie esthétique ?

Les photos de Millie Bobby Brown ont déclenché les rumeurs (@milliebobbybrown)



L’artiste londonienne prend grand soin de son apparence et elle a même une marque de produits de beauté appelée Florence by Mills. Dans ses comptes officiels, il montre généralement comment il joue avec son visage avec différents produits pour mieux paraître. Pour cela, Il n’est pas déraisonnable de penser qu’il a pu retoucher ses lèvres.

Le cas de Millie est curieux car il n’atteint pas deux décennies de vie, mais il existe d’autres exemples similaires. Lindsay Lohan a subi une intervention chirurgicale depuis son adolescence et continue de le faire à 34 ans. Meg Ryan est une autre actrice qui, aujourd’hui âgée de 59 ans, semble méconnaissable dans sa jeunesse. Le dernier artiste à rejoindre ce groupe était Zac Efron, qui a fait sensation avec son nouveau visage à 32 ans.

La vérité est que Bobby Brown est une jeune femme très mature pour son âge. Elle-même a exprimé que les fans doivent s’habituer au fait qu’elle n’est plus une fille. « Je n’ai que 17 ans, mais en fin de compte, j’apprends à être une femme. J’apprends à être une jeune femme, à être une fille, les gens te voient grandir, non ? Et ils ont presque investi dans votre croissance et votre parcours. Mais ils ne sont pas prêts à accepter le fait que vous grandissez », a soutenu dans des déclarations avec MTV News.