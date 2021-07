Le pouvoir de la famille : les meilleurs et les plus drôles des mèmes de Dominic Toretto

Rapides et furieux C’est l’une des sagas cinématographiques préférées du public, et l’une des grandes démonstrations en est que le neuvième volet est déjà devenu l’une des meilleures premières pendant la pandémie de coronavirus. Pendant, les utilisateurs des réseaux sociaux jouent avec l’intrigue des bandes et ont fait de « Toretto » une tendance avec des mèmes amusants qui ont placé le protagoniste dans divers univers. Incontournable !

F9, comme on l’appelle aux États-Unis, est sorti en salles dans les derniers jours de juin, il a donc à peine deux semaines dans les salles. Dans le court laps de temps qui s’est écoulé Il a déjà levé plus de 400 millions de dollars dans le monde, après avoir levé 70 millions de dollars lors de son premier week-end. Ces derniers jours, il a maintenu son leadership au box-office aux États-Unis et en Amérique latine avec 23,8 millions.

Quant aux critiques, elles n’étaient pour la plupart pas positives. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 60%, avec un score moyen de 5,7 / 10, et les opinions ont convenu que « la franchise tombe d’une falaise, même si elle garde le rythme de l’action ». De son côté, Metacritic lui attribue une mesure de 58/100, avec des commentaires mitigés, même si le public semble l’approuver.

vin Diesel est revenu à son célèbre personnage de dominic Toretto, dans une nouvelle aventure qui l’a amené à renouer avec son frère, Jakob, et à revivre des souvenirs qui semblaient enfouis. On le voit coupé du monde avec son fils Brian et sa compagne Letty mais il reprendra les rênes d’une nouvelle mission qui sauvera le monde aux côtés de Mia, Roman Pierce, Tej Parker et Megan Ramsey. .







L’une des particularités qui a toujours attiré l’attention de la saga est que le public se moque de la fin des films, puisque quoi qu’il leur arrive, « The Family » finira leurs aventures en mangeant ensemble et en priant, et bien sûr, Fast and Furious 9 ne fait pas exception. C’est pour ça que Les utilisateurs de Twitter l’ont pris et l’ont porté à un niveau supérieur : Toretto dans différents univers cinématographiques grâce au « pouvoir » de sa famille. Des mèmes incontournables !

