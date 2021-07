Qui sont les nouveaux acteurs qui rejoignent Cobra Kai 4 ?

Le service de diffusion en continu Netflix a plusieurs titres dans sa bibliothèque de contenu, et l’une des séries les plus populaires est Cobra Kai. Après l’acquisition en juin 2020, ils ont sorti la troisième saison en janvier de cette année, étant l’un des grands paris pour commencer 2021. Petit à petit, nous avons commencé à en apprendre davantage sur le quatrième versement, et nous vous apportons ici les nouveaux visages présentés jusqu’à présent.

Rappelons que la fin du dernier épisode nous a fait comprendre qu’enfin Daniel LaRusso et Johnny Lawrence vont mettre leurs problèmes de côté et rejoindre leurs dojos pour affronter John Kreese, qui est déterminé à tout abandonner tant que Cobra Kai est celui qui sort vainqueur du tournoi All-Valley. Cependant, nous ne pouvons garantir que les deux anciens adversaires s’entendent, alors nous imaginons qu’il y aura des souvenirs qui les empêcheront d’avoir une amitié.

« Les histoires deviennent plus profondes, les personnages deviennent plus complexes et les combats sont incroyables. », avancement ralph macchio au magazine People. D’autre part, Guillaume Zabka assuré: « Il y aura toujours quelque chose de l’univers de Karaté Kid qui apparaîtra à chaque saison. Je ne peux pas vous dire ce que c’est, mais oui, il y aura des flashbacks amusants. De la façon dont ces écrivains écrivent, l’inattendu est tout. ».

+ Qui seront les nouveaux acteurs de la quatrième saison ?

Fin mai, l’une des confirmations les plus attendues par les fans est arrivée : Terry Silver, le méchant de Karate Kid 3 joué par Thomas Ian Griffith, sera de retour pour la quatrième saison de Cobra Kai. « Je n’aurais jamais imaginé reprendre ce rôle, mais quelle opportunité incroyable de ramener Terry Silver à la case départ. Quand ils disent que Cobra Kai ne meurt jamais, ils le pensent ! », a-t-il commenté Divertissement hebdomadaire.







D’autre part, la plateforme avait précédemment annoncé deux ajouts: Oona O’Brien, qui jouera Devon et ce sera « un nouvel étudiant potentiel en karaté qui est implacablement compétitif »; Oui Dallas dupree jeune sera Kenny, un adolescent qui se tourne vers le karaté pour apprendre à se défendre, tout comme LaRusso l’a fait aux côtés de M. Miyagi dans les films.