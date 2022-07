La bande-annonce de « Homicidal All-Stars » taquine le combat et le graphisme au tour par tour

Homicidal All-Stars, un jeu au tour par tour stratégie jeu qui met les joueurs au défi de gagner un jeu télévisé horrible, a été publié par l’éditeur Good Shepherd Entertainment.

Des personnages uniques s’affrontent dans des batailles brutales qui mettront à l’épreuve à la fois l’esprit et la force dans ce jeu tactique profond. Plus tard cette année, les utilisateurs de PC pourront télécharger Homicidal All-Stars via Steam et GOG.

Homicidal All-Stars est une émission choquante extrêmement populaire qui se déroule dans une civilisation future en proie à une grande inégalité des revenus, à la cupidité des entreprises, au meurtre, aux conflits et à la catastrophe climatique. Traverser des zones métropolitaines dangereuses et naviguer dans des pièges mortels est nécessaire pour que les participants survivent.

Il y a aussi des casse-tête et des meurtriers avec d’énormes armes. Vous réussirez et vivrez une vie réussie si vous pouvez surmonter tous les défis sans mourir.

Une nouvelle piste d’obstacles horrible avec un thème unique et des tâches uniques peut être trouvée dans chaque épisode de Homicidal All-Stars. Il y a des pièges à esquiver ou à désarmer, des attaques surprises pour survivre et des packages de parrainage utiles à trouver.

Oh, et gardez toujours un œil sur les « surprises » uniques que l’administration de l’émission a organisées. Après avoir enduré l’enfer, vous pouvez vous détendre dans les coulisses, vous mêler aux autres acteurs et à l’équipe, et vous engager dans tout ce qu’une émission de téléréalité implique, comme améliorer votre personnage et préparer vos armes pour le plaisir public désagréable à venir.

Conformément à l’idée de Homicidal All-Stars, le jeu inclura également l’intégration de Twitch, permettant aux téléspectateurs des diffuseurs de choisir ce qui se passe dans l’émission.

Cela comporte un « mode streamer Twitch spécial où vos téléspectateurs participent en tant que public et peuvent voter sur les événements du jeu. Choisissent-ils les barils explosifs ou vous ouvrent-ils l’entrée ?

Bien qu’une date de sortie pour Homicidal All-Stars ne soit pas encore connue, cela arrivera plus tard cette année sur Steam et GOG.