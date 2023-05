La merveilleuse créatrice de Mme Maisel blâme les anneaux de pouvoir pour la fin soudaine de l’émission

Une autre belle série vient de se terminer. Dans une semaine pleine de dénouements, comme Le flash‘sable Succession‘s, Prime Video a dit au revoir à l’une de ses histoires les plus populaires, La merveilleuse Mme Maisel.





Sortie en 2017 et créée par Amy Sherman-Palladino, la série s’est avérée être l’un des grands joyaux de la plateforme de streaming, se produisant à merveille lors des saisons de récompenses et se positionnant comme l’une des comédies les plus acclamées de ces dernières années avec Barry ou Ted Lasso. Pour cette raison, ce fut une véritable surprise pour les fans quand, il y a des mois, il a été confirmé que le cinquième volet de l’émission serait le dernier.

Plus tôt cette semaine, le dernier épisode de la série a été diffusé, qui a été aussi célébré que tous les précédents. Cependant, il semble que ce n’était pas le résultat que Sherman-Palladino voulait présenter. Dans une interview sur WTF avec Marc Maron, le scénariste-producteur-réalisateur a révélé que la fin soudaine de la série a à voir avec les priorités du service de streaming, et d’autres séries coûteuses qu’ils doivent payer :

« Ce n’était pas moi. Mais les choses ont une fin. Je comprends. Mais vous savez, il y a des orcs à payer. Il y a beaucoup d’orcs qui courent. Ils doivent payer les orcs. Maisel était un spectacle très cher à la fin. Toutes ces cloches et sifflets. Faire des spectacles d’époque coûte très cher. Ce n’est pas seulement—ce n’est pas seulement les voitures, les robes et les décors. C’est tout le travail après, sortir tous les trucs modernes. Les effets spéciaux sont spéciaux. Vous ne penseriez pas que nous étions des effets spéciaux quand nous n’avions pas de dragons. Nous avons regardé la cinquième saison et nous nous sommes dit: « D’accord, faisons atterrir l’avion. » Parce qu’à la moitié de la saison, les gens ont commencé à dire : « Eh bien, je veux dire, qu’en est-il d’un redémarrage ? » Je me dis, ‘oh, mon dieu, laisse-moi juste atterrir dans l’avion.’ Permettez-moi de m’assurer que si les gens ont aimé le spectacle, et s’ils ont regardé le spectacle, à la fin, ils ont l’impression que leur voyage était terminé. C’était très important pour moi ».

La merveilleuse Mme Maisel et les autres victimes de la crise du streaming

Malgré le bon accueil que La merveilleuse Mme Maisel avait, il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui les entreprises choisissent les grandes franchises, telles que le Seigneur des Anneauxdans le cadre des projets les plus importants pour eux. Les anneaux de pouvoir est la série la plus chère de l’histoire de la télévision, et Amazon Prime Video a beaucoup investi dans sa production, c’est donc définitivement une priorité.

Mais le spectacle mettant en vedette Rachel Brosnahan n’est pas le seul laissé pour compte à cause de l’argent qui doit être investi dans des productions comme The Rings of Power. Récemment, Prime Video a rejoint Netflix, Max et certains autres services de streaming sur la tendance à annuler de nombreuses séries pour réduire les coûts.

UN Ligue des leursun autre drame d’époque a également été soudainement renouvelé pour une dernière saison, qui comportera également un nombre d’épisodes plus court et ne servira qu’à clore les intrigues qui n’ont pas été résolues dans le premier épisode.

Un autre excellent exemple est la bande dessinée de science-fiction basée sur Filles de papierqui n’a duré qu’une saison et a été annulée. Carnaval Row et Chasseursdeux émissions très chères qui ont connu un grand succès lors de leur première en 2019 et 2020, ont également été interrompues assez rapidement après seulement deux saisons chacune, se terminant cette même année.