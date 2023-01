Est-ce que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba saison 2 sur Netflix Mexique?

Netflix

La première saison est actuellement disponible sur Netflix et la seconde est déjà sortie. Peut-il également être vu sur la plate-forme?

© UfotableEst-ce que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba saison 2 sur Netflix Mexique?

Kimetsu no Yaiba Il est devenu l’une des séries animées les plus vues et les plus populaires au monde, il n’est donc pas rare aujourd’hui de trouver un certain type de merchandising pour ce titre dans les rues. La première saison peut être vue sur le service de streaming Netflixoù il a notablement augmenté son audience. Le deuxième épisode est-il également au Mexique ?

Après les premiers épisodes, l’adaptation manga de Koyoharu Gotouge s’est poursuivie avec le film qui a couvert la Arc de train infini. Le programme était chargé de dépeindre le Arc du quartier des divertissements, où Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke s’infiltrent dans des quartiers urbains, où les gens ne savent rien des démons. C’est pourquoi les chasseurs rejoindront Tengen Uzui, Hashira du Son, pour l’aider à retrouver ses épouses.

+Est-ce que la saison 2 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est sur Netflix Mexique ?

Comme nous l’avons mentionné, la première saison est disponible sur la plateforme Netflix au Mexique et dans toute l’Amérique latine. Cependant, le deuxième épisode ne peut pas être vu là-bas, mais sur le streaming Crunchyroll, également publié pour toute la région avec un abonnement Premium. Vous pourrez suivre l’histoire pour la troisième partie qui arrivera bientôt.

Les épisodes suivants adapteront le Arche du village des forgerons, avec pour piliers Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji. Pour le célébrer, à partir de la production, ils ont communiqué qu’il y aura un événement mondial appelé « Vers le tour du monde du village des forgerons »dans lequel un nouveau film d’animation sera projeté dans lequel les deux derniers chapitres de l’Arc Entertainment District seront vus avec le premier de la nouvelle saison.

Cela aura lieu dans des villes du monde entier telles que Tokyo, Los Angeles, Paris, Berlin, Séoul, Taipei et Mexico, où il sera disponible le 4 mars. Selon les informations officielles, la deuxième saison de Kimetsu no Yaiba serait présenté en avril de cette année, avec un premier épisode d’une durée d’une heure. Il peut être vu via la plateforme Crunchyroll et non sur Netflix.

