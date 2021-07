Harrison Ford aperçu portant une écharpe à la suite d’une blessure à Indiana Jones 5

Cela fait un peu plus d’une semaine que Disney a publié une déclaration après que des rumeurs aient suggéré qu’Harrison Ford s’était blessé sur le tournage d’Indiana Jones 5, qui tournait à l’époque à Londres, en Angleterre. La déclaration était quelque peu vague et n’a pas fourni trop d’informations sur la gravité de la blessure, à part pour dire que la star de 78 ans s’était blessée à l’épaule. La production devait modifier son calendrier pour s’adapter au rétablissement de l’acteur, mais de nouvelles images ont maintenant vu Ford se promener à Londres portant une écharpe de bras, ce qui signifie que la blessure pourrait être un peu plus grave qu’on ne le pensait à l’origine.

La blessure s’est produite lors d’une répétition d’une scène de combat, et dans le but d’étouffer les rumeurs croissantes selon lesquelles Ford s’était blessé, la déclaration officielle de Disney disait : « Au cours de la répétition d’une scène de combat, Harrison Ford a subi une blessure impliquant son épaule. La production se poursuivra pendant que le traitement approprié sera évalué, et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir. »

La nouvelle photo voit Harrison Ford se promenant dans la rue de Mayfair à Londres, son bras droit lié dans une écharpe kaki. Il semblait assez détendu, vêtu d’un pull bleu marine et d’un pantalon gris, portant un masque facial alors qu’il se promenait aux côtés des résidents et des acheteurs à Londres.

Harrison Ford sort en écharpe de bras après avoir subi une blessure en faisant Indiana Jones 5 https://t.co/5gFgT8K89j — Les gens (@les gens) 3 juillet 2021

Le tournage sur le encore sans titre Indiana Jones 5 a commencé fin mai, en commençant par le tournage en extérieur dans le nord-est de l’Angleterre. La production y impliquait des trains et divers véhicules, dont une moto et un side-car similaires à ceux que montraient la star et son père à l’écran, Sean Connery, dans Indiana Jones et la dernière croisade, beaucoup spéculant que le film, ou du moins le segment en cours de tournage, pourrait se dérouler vers les années 30 ou 40 et ramener les adversaires nazis emblématiques d’Indy.

Alors que cette partie du tournage a semblé se dérouler sans accroc, le déménagement de la production à Londres plus tard en juin a semblé apporter une infinité de problèmes. Un journal britannique a publié des informations selon lesquelles des habitants étaient en colère contre le tournage du film perturbant leur vie quotidienne, notamment des véhicules d’époque utilisés dans le film occupant leurs places de stationnement, des fermetures de routes les empêchant d’entrer et de sortir de chez eux quand ils le voulaient, et le bruit et l’agitation généralisés causés par le film à gros budget, ce qui en fait « un cauchemar vivant ».

De plus, c’est lors du tournage à Londres que l’acteur s’est blessé à l’épaule, et malgré les affirmations selon lesquelles le tournage se poursuivrait autour de la récupération de l’acteur, les dernières images remettent en question à quel point vous pouvez travailler avec votre acteur principal quand il a un bras en écharpe. Il se peut que l’écharpe soit davantage une mesure préventive, en veillant à ce que l’acteur ne fasse plus de dégâts ou ne force plus la blessure, mais vous supposeriez que si elle est suffisamment grave pour nécessiter une écharpe en premier lieu, alors il ne va clairement pas lui donner de coups de poing dans les semaines à venir.

Nous ne savons pas comment tout cela affecte le calendrier de production, mais pour l’instant, il n’y a eu aucun mot officiel sur le report du tournage de son calendrier actuel. Indy 5 devrait sortir en salles le 29 juillet 2022, si la star peut traverser le reste du tournage sans aucune autre blessure.

Sujets : Indiana Jones 5, Indiana Jones