Le petit ami d’Emma Watson: qui est Leo Robinton?

Expecto patronum!

On dirait que la star bien-aimée de Harry Potter, Emma Watson, vient d’évoquer un petit ami – Leo Robinton.

Il y a six mois, c’est ça.

En octobre 2019 – alors que le PDA et les voyages étaient socialement acceptables – Watson et Robinton ont été vus en train de se serrer les lèvres en public.

Mais c’est une nouvelle année, et leur relation est devenue plus sérieuse et bien plus aux yeux du public.

Qui est le petit ami d’Emma Watson, Leo Robinton?

Leo Robinton est un propriétaire d’entreprise américain basé à Los Angeles qui se spécialisait auparavant dans la légalisation du cannabis.

Il est né à Los Angeles en 1989 et a actuellement 30 ans.

En tant que défenseur du changement social, il a même participé à la Marche des femmes.

Il n’est pas actif sur les réseaux sociaux.

Il ne semble pas qu’il utilise beaucoup Instagram.

Il a un total de trois abonnés et aucun message.

Il ne suit personne sur son compte et son compte est privé.

Emma Watson ne semble pas non plus publier de photos des deux ensemble.

« Emma et Leo ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garder leur relation privée », a déclaré une source anonyme.

La rumeur veut que Leo Robinton ait désactivé tous les comptes de médias sociaux pour protéger sa relation avec Watson. Comme c’est romantique!

En 2020, la valeur nette de Leo Robinton est d’environ 850000 €.

Qui fait partie de la famille de Leo Robinton?

Il y a aussi peu d’informations sur ses parents. Cependant, Robinton a quatre frères et sœurs.

Son frère aîné s’appelle Charlie Robinton et son frère jumeau est Archer Robinton.

Leo Robinton a également deux sœurs nommées Lily et Daisy.

Comment Leo Robinton et Emma Watson se sont-ils rencontrés?

Les deux tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois au restaurant Ivy, situé à St. John’s Wood à Londres.

Peu de temps après, ils ont été photographiés en train de s’embrasser à la boulangerie Gail’s à Notting Hill.

Leo Robinton n’est pas le premier homme d’affaires avec lequel Emma Watson est sortie.

Avant Robinton, Emma Watson sortait avec un homme d’affaires basé à New York, Brendan Wallace.

Actuellement, il a 38 ans.

Les deux ont été vus en train de se bécoter en vacances au Mexique en 2018.

