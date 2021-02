Les nouveaux Pavilion x360 de HP sont plus petits, plus rapides et plus durables

Le Pavilion x360 14 et le Paviliion x360 15 mis à jour de HP recevront les derniers processeurs Intel de 11e génération, et peut-être plus important encore pour certains, seront plus durables.

À quel point durable? HP a déclaré que les nouveaux Paviliion x360 utiliseraient du plastique recyclé lié à l’océan pour la lunette, les touches du clavier et les boîtiers de haut-parleurs. Le plastique lié à l’océan est intercepté avant de flotter dans l’océan.

Peut-être plus durable est le clavier en aluminium recyclé qui sera disponible sur le Pavilion x360 14. En utilisant de l’aluminium recyclé plutôt qu’exploité pour le clavier, HP a déclaré qu’environ 341 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone seraient économisées et plus de 376 000 tonnes de le charbon ne sera pas brûlé pendant sa durée de vie.

HP

Le Pavilion x360 15 débutera à 749 € avec un Core i3 de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et Wi-Fi 6. Le meilleur processeur disponible sera un Core i7-1165G7 avec jusqu’à 16 Go de DDR4 / 3200 et jusqu’à 1 To de stockage, ainsi que les options Intel Optane Memory H10 et H20. L’ordinateur portable pèsera environ 4 livres, avec une autonomie allant de 7 heures pour une utilisation mixte à 9,5 heures en streaming vidéo sur sa batterie de 43 watts-heure.

Les ports comprendront deux USB-A, un USB-C, une prise combinée pour casque, un port HDMI 2.0 pleine taille, un lecteur microSD et un port de chargeur dédié. L’écran de 15,6 pouces sera disponible en options FHD et HD et prend en charge le toucher et le stylet.

Le clavier en aluminium recyclé ne sera disponible que dans la version premium du Pavilion x360 14. Le plus petit ordinateur portable reflétera largement le Pavilion x360 de 15 pouces en termes de CPU, RAM et options de stockage de mémoire. Par rapport à la génération précédente, le tout dernier Pavilion x360 14 présentera un corps d’environ 12 mm plus court et une baisse de poids à 3,3 livres. Comme la version 15 pouces, il laissera tomber le lecteur de carte SD pour un lecteur microSD. Il offrira également le Wi-Fi 6 et des options d’écran FHD et HD avec prise en charge tactile et stylet.

HP a déclaré que le SKU de démarrage du Pavilion x360 15 sera disponible sur HP.com mercredi. Les autres SKU seront disponibles le mois prochain sur HP.com. Le Pavilion x360 14 sortira sur les tablettes des magasins au printemps.

HP

