10+ fois que Doyeon de Weki Meki a montré ses superbes graphismes dans sa mode décontractée

Weki Mekide Kim Doyeon est bien connue pour ses superbes graphismes, et sa beauté se démarque totalement même dans les looks décontractés! Voici plus de 10 fois que Doyeon était un superbe visuel dans ses tenues décontractées!

1. Elle tue cet élégant combo chemise jaune moutarde et jean!

2. Reine visuelle!

3. Sa mode chic mais décontractée est magnifique!

4. Ses proportions sont irréelles!

5. Doyeon est une beauté même dans cette tenue simple!

6. Elle est magnifique!

7. Son sens de la mode est ridiculement bon!

8. Le manteau gris complimente si bien sa tenue entièrement noire!

9. Son look décontracté est tellement confortable!

10. Elle a des jambes depuis des jours dans cette tenue!

11. Tellement jolie!

12. Doyeon peut tout faire basculer!

13. Elle tue ce combo pull blanc et jupe en jean!

14. Doyeon ne sert que des looks dans ce combo chemise et jean!

15. Ses visuels sexy sont tout dans cette tenue!