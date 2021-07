Les acteurs derrière « Max Payne » célèbrent le 20e anniversaire du jeu

L’équipe de développement de Remedy Entertainment a partagé une vidéo très spéciale pour célébrer le 20e anniversaire de l’un de ses titres les plus spéciaux : Max Payne, réunissant Sam Lake, un acteur qui a servi de modèle au visage du personnage, dans un seul film, ainsi qu’à l’acteur James McCaffrey, qui lui a donné sa voix dans la série de jeux vidéo.

Près d’une décennie s’est écoulée depuis que la saga Max Payne a lancé son troisième (et jusqu’à présent dernier) opus, mais force est de constater que cet anniversaire n’est pas passé inaperçu par Remedy, qui compte également parmi ses propriétés « Control » et « Alan Wake », dont il est sûr de dire qu’ils n’existeraient pas sans le succès présenté avec le titre de l’année 2001.

La vidéo se limite essentiellement à Lake et McCaffrey remerciant le soutien reçu par les fans de la saga durant toutes ces années, en plus de reconnaître l’effort de tous ceux qui ont travaillé dessus. Lake a affirmé avoir trouvé un objet spécial dans les bureaux de Remedy : la veste en cuir de son personnage. Posant avec elle, McCaffrey a livré l’une de ses célèbres voix off, livrant un moment parfait digne de Max Payne.

En 2001, Remedy Entertainment a sorti le premier opus de Max Payne pour PC, avant l’arrivée du jeu sur PlayStation 2 et XBox l’année suivante. Le jeu utilise une esthétique noire en racontant l’histoire d’un agent de la DEA qui enquête sur le meurtre horrible de sa femme et de son bébé aux mains de toxicomanes à une nouvelle drogue synthétique.

Remedy a présenté en 2003 sa suite « Max Payne 2: The Fall of Max Payne », qui serait censé clore l’histoire, jusqu’en 2012, Rockstar Games a sorti « Max Payne 3 » pour PlayStation 3, Xbox 360 et PC.

En 2008, une adaptation cinématographique réalisée par John Moore et mettant en vedette Mark Wahlberg et Mila Kunis est sortie, qui n’a pas été bien accueillie par la critique, le grand public ou les fans du jeu eux-mêmes. Bien que la saga « Max Payne » soit totalement inactive, Remedy Entertainment travaille sur une suite de « Control », et certaines rumeurs indiquent qu’un remastering de « Alan Wake » est en route.