The Squid Game : l'histoire vraie du nouveau hit de Netflix.

Le 17 septembre, il est arrivé au service de streaming Netflix l’une des séries dont on a le plus parlé ces derniers jours. On parle de Le jeu du calmar, une production originaire de Corée du Sud qui a déjà séduit les utilisateurs de la plateforme et se positionne aujourd’hui parmi les plus regardées dans le monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, derrière l’histoire il y a une histoire vraie que vous devez savoir.

« Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui sortira vainqueur et quel est l’intérêt du jeu ? « dit son synopsis officiel.

+ La véritable histoire derrière The Squid Game

Le spectacle de neuf épisodes est créé et réalisé par Hwang Dong-hyuk, qui dans une interview a confirmé qu’il avait écrit le scénario en 2008. Ses principales inspirations sont dans les bandes dessinées japonaises reconnues de cette année, telles que Alice aux confins, Comme le feront les dieux ou Bataille royale, puisqu’il y avait un modèle commun : demandeurs d’argent désespérés prenant des mesures impensables pour atteindre leur objectif.

En plus des bandes dessinées de votre nation, Il a également repris les jeux d’enfants traditionnels de son enfance et en a fait un cauchemar pour les acteurs du spectacle.. L’un d’eux est « Le jeu du calmar », comme s’appelait la série, qui consiste à former l’animal aquatique avec des formes géométriques : « C’est quelque chose que je jouais quand j’étais enfant à l’école ou dans les rues du quartier »dit Dong-hyuk.

Une autre diversion utilisée s’appelait « feu vert, feu rouge », qui consiste à rester immobile devant un policier qui répète les mots, mais dans la série on voit que cela se termine par des perdants qui sont tués par une grosse poupée. Bien que n’étant pas exactement basé sur un fait spécifique de la réalité, le réalisateur a pris ces simples favoris d’enfance et les a poussés à un point extrême, en plus de vouloir faire passer un message sur la société coréenne.