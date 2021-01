Le petit ami de Paris Hilton: qui est Carter Reum?

Actrice, entrepreneuse, mannequin, chanteuse, DJ, designer et mondaine à la fois, Paris Hilton est connue depuis près de deux décennies.

Ces dernières années, Hilton a continué à faire du DJ, de la modélisation et de la conception avec un grand succès. Mais maintenant, il semble que Hilton cherche à s’installer et à fonder une famille avec son petit ami de longue date, Carter Reum.

Le 26 janvier, Paris Hilton a parlé de son voyage de FIV et a révélé qu’elle et Reum ne pouvaient pas attendre «cette prochaine étape».

Hilton poursuit la fécondation in vitro dans l’espoir de concevoir des jumeaux et a jailli de sa joie d’avoir Reum à ses côtés tout au long du processus. Bien que ces deux-là aient gardé leur relation en grande partie hors des projecteurs, nous connaissons quelques détails sur l’homme que Hilton appelle «celui».

Qui est le petit ami de Paris Hilton, Carter Reum?

Hilton a eu beaucoup de relations de haut niveau, mais il semble que ses relations amoureuses soient terminées car elle et Reum prévoient de fonder bientôt une famille. Voici ce que nous savons de Carter Reum.

Carter Reum est un entrepreneur et un investisseur très prospère.

Reum est un entrepreneur remarquable. Lui et son frère Courtney ont cofondé VEEV Spirits, qui Magazine Inc. est l’une des 500 entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Un pour cent des ventes de VEEV est reversé à la préservation de la forêt tropicale et à d’autres causes environnementales.

Il est également co-fondateur de la société d’investissement M13. Dans le cadre de M13, Reum a investi avec succès dans SpaceX, Lyft, Warby Parker et Pinterest.

Reum a également connu le succès en tant qu’auteur.

Reum et son frère Courtney sont les co-auteurs du livre 2018 Raccourcissez votre start-up: accélérez le succès avec des conseils non conventionnels des tranchées. Publié par Jeter Publishing, le livre a reçu les éloges de Tony Robbins, Arianna Huffington, le co-fondateur d’AOL Steve Case et le fondateur de TOMS Shoes, Blake Mycoskie.

Preuve supplémentaire que Reum est apprécié des autres entrepreneurs, Richard Branson a parlé de Reum dans son livre à succès Vissez les affaires comme d’habitude. Branson est notamment investisseur dans le M13 susmentionné, tout comme Huffington et Silas Chou.

Le père de Reum a également réussi dans le monde des affaires.

Le père de Reum, Robert, était le PDG d’Amsted Industries. Diplômé de l’Université de Yale, il était un joueur vedette de l’équipe de basket-ball des Yale Bulldogs. Après ses études à Yale, il a complété un MBA à la Harvard Business School et un JD de l’Université du Michigan.

Avant de rejoindre l’équipe d’Amsted, M. Reum était président et chef de la direction de The Interlake Corporation, qui a été vendue avec succès au groupe multinational britannique GKN PLC en 1999. En 1976, il était co-auteur d’un article dans le revue de Harvard business avec sa femme Sherry Milliken Reum.

Reum et Hilton sont ensemble depuis 2019.

Reum fait « partie du cercle d’amis de Gwyneth Paltrow » et a été présenté à Hilton via leur groupe social fin 2019.

Un an après le début de leur relation, Hilton a donné un aperçu rare de sa vie amoureuse en partageant d’adorables clichés de leurs vacances d’anniversaire. Dans une longue légende, elle a écrit: « Il n’y a personne avec qui je préfère passer une éternité. J’ai déjà entendu parler de flammes jumelles mais je n’y ai jamais cru jusqu’à vous. »

Reum est présent sur les réseaux sociaux.

Reum semble avoir des comptes publiquement visibles sur Twitter et Instagram. Cependant, le compte Twitter n’a pas été mis à jour par Reum depuis octobre 2015.

Il utilise principalement Instagram pour publier des articles sur les activités commerciales et les apparitions de haut niveau. Alors que son compte Facebook semble être destiné à des personnes qui le connaissent, la biographie accessible au public de son compte Facebook est principalement axée sur ses responsabilités professionnelles: « Fondateur de M13 & VEEV. Tech Investor. Ancien Goldman Sachs Investor Banker. Future Astronaut. »

Reum et Hilton essaient de fonder une famille.

Même si le couple garde les choses relativement privées sur les réseaux sociaux, Hilton a expliqué à quel point leur relation était sérieuse en révélant qu’elle avait commencé à chercher un traitement par FIV pour aider le couple à avoir leur premier enfant.

Elle a raconté qu’elle avait attendu toute sa vie pour trouver la bonne personne avec qui fonder une famille. «Je crois vraiment qu’avoir une famille et avoir des enfants est le sens de la vie», a déclaré Hilton. «Et je n’ai pas à en faire l’expérience, car je n’avais pas l’impression que quiconque méritait cet amour de ma part, et maintenant je enfin trouvé la personne qui le fait. «

Hilton a également révélé que c’était Kim Kardashian, qui a rendu public son propre parcours de FIV et de maternité de substitution, qui a d’abord suggéré à Paris de se pencher sur la FIV.

L’héritière dit qu’elle a toujours voulu avoir des jumeaux et qu’elle espère un garçon et une fille. Hilton a déclaré qu’elle avait déjà terminé les extractions d’œufs et a noté: «C’était difficile, mais je savais que cela en valait la peine».

Darren Paltrowitz est un écrivain, éditeur et auteur basé à New York. Il est également l’hôte du podcast Paltrocast With Darren Paltrowitz, coproduit avec PureGrainAudio.com.