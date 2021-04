L’histoire de la façon dont l’acteur « Vikings » Alexander Ludwig est devenu alcoolique dès l’âge de 14 ans

Alexandre Ludwig, l’acteur qui a joué Björn Ironside dans la série The History Channel « Vikings », il a été encouragé à parler d’un moment très compliqué de sa vie. Il s’avère qu’il est devenu alcoolique à l’adolescence, une dépendance qu’il a dû combattre pendant longtemps.

L’acteur également de « The Hunger Games » a partagé son histoire dans la série « Bite The Bullet », où il a admis et abordé sa dépendance; en outre, de conseiller à toutes les personnes qui abusent de toutes sortes de substances de demander de l’aide.

VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE D’ALCOOL

Ludwink, aujourd’hui âgé de 28 ans, a révélé qu’il avait commencé à devenir alcoolique à l’âge de 14 ans, ce qui impliquait de prendre 14 verres. Selon lui, il est devenu un « toxicomane instantané » et à partir de ce moment, il ne pouvait plus arrêter de boire.

«Quand j’ai bu mon premier verre, j’ai adoré (…). Alexandre serait ce fou qui passerait ces nuits folles, il n’était rien sans la fête. Il a commencé à traîner avec tout le monde et à la fin j’étais seul, seul, dans une pièce sans savoir où j’étais, me réveillant dans un fossé, me battant, me faisant arrêter « , il a compté.

Alexander Ludwig arrive pour la première mondiale de « Race to Witch Mountain » de Disney au El Capitan Theatre de Los Angeles le 11 mars 2009. Il joue le rôle de « Seth ». (Photo: Mark Ralston / AFP)

DÉPENDANCE À L’ALCOOL

Après le moment où tu as commencé à prendre, Ludwing a noté qu’il ne pouvait pas contrôler ses envies de boissons alcoolisées et encore moins boire de façon responsable. Et s’il ne condamne pas ceux qui consomment un verre pour fêter ou se détendre, avec lui tout est différent.

« Quelque chose de très différent m’arrive lorsque je touche ces choses, au point que je ne peux tout simplement pas m’arrêter. », Il a dit.

DEMANDER DE L’AIDE

Se rendant compte qu’il s’engageait dans un trou très profond, il chercha à se réhabiliter. Parce que sa dépendance était incontrôlable, il a dû utiliser presque toutes ses économies pour rester sobre.

Bien qu’il fût sur le point de manquer de ressources, Alexander a déclaré que cette décision avait radicalement changé sa vie. « J’en suis fier. J’adore être ce gars maintenant en qui les gens peuvent avoir confiance. Il y a des moments où je pensais qu’il n’y avait aucune issue. [Gracias a ello] J’avais les personnes que j’aimais les plus proches de moi; par conséquent, il est beaucoup plus lumineux de l’autre côté ».

En fin de compte, l’acteur « Vikings » a exhorté ceux qui ont entendu son témoignage et traversent la même situation, à un degré moindre, égal ou supérieur, à demander de l’aide, car il n’est jamais trop tard.