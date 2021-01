Superbe sculpture d’aigle découverte au temple aztèque sacré au Mexique

Une sculpture aztèque frappante de 600 ans représentant un aigle royal a été découverte dans un ancien temple de Mexique , ont annoncé lundi 25 janvier des archéologues de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique (INAH).

L’aigle, qui mesure 41,7 pouces sur 27,6 pouces (106 sur 70 centimètres), est la plus grande sculpture en bas-relief jamais trouvée dans le temple.

L’aigle a été sculpté dans le sol d’une structure au pied du Templo Mayor – le temple emblématique en forme de pyramide qui a été construit au cœur de l’ancienne capitale aztèque de Tenochtitlán et est maintenant dans la ville de Mexico moderne.

Les artistes ont créé le bas-relief – un type de sculpture avec des images en relief sculptées dans un fond de pierre – au milieu du XVe siècle sous le règne de Moctezuma I.

Les archéologues de l’INAH ont découvert la sculpture en février 2020 dans le cadre de la neuvième saison du projet Templo Mayor, une fouille en cours du site sacré.

«C’est une très belle pièce qui montre les grands secrets que le Templo Mayor du Mexique Tenochtitlán ne nous a pas encore révélés», Alejandra Frausto Guerrero, secrétaire à la culture du Mexique, dit dans un communiqué . « Merci à leur [the archaeologists’] effort et dévouement, nous pouvons continuer à retrouver notre histoire et notre mémoire. »

Un lieu sacré

Le Templo Mayor, également connu sous le nom de Grand Temple, était une structure massive en forme de pyramide qui se trouvait au centre de Tenochtitlán et était le cœur de la religion et de la culture aztèques. À son sommet se trouvaient deux chapelles dédiées à Huitzilopochtli – le dieu du soleil et de la guerre et également patron de la ville – et le dieu de la pluie Tlāloc. Le temple était l’une des 78 structures qui composaient l’enceinte sacrée de Tenochitlán.

« Pour les Aztèques, le Templo Mayor était au cœur des univers physiques, mythiques et spirituels », a déclaré Caroline Dodds Pennock, historienne aztèque à l’Université de Sheffield en Angleterre, dans un e-mail.

Une partie du site de fouilles du Templo Mayor à Mexico. (Crédit d’image: Shutterstock)

Le chef aztèque Itzcoatl, qui a régné entre 1427 et 1440, a construit le temple pour la première fois au début du XVe siècle. Les dirigeants suivants Moctezuma I (qui régna de 1440 à 1469) et Ahuítzotl (qui régna de 1486 à 1502) ont également apporté des contributions importantes au temple, construisant souvent sur des structures antérieures.

L’aigle en bas-relief est sculpté dans le sol de l’une des structures à côté du Templo Mayor et avait été recouvert par un autre étage construit au-dessus pendant le règne d’Ahuítzotl.

« C’est pourquoi il a un bon état de conservation », a déclaré Rodolfo Aguilar Tapia, archéologue à l’INAH qui a mené l’enquête, dans le communiqué. « C’est un élément qui n’a jamais été vu par les Espagnols », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, la sculpture d’aigle frappante se trouve sous l’intersection de deux rues de Mexico. Cependant, lors de sa construction, la structure se serait assise à la base du versant sud du Templo Mayor. Il aurait également été sur l’axe central – une ligne reliant la chapelle de Huitzilopochtli au sommet du Templo Mayor et une statue géante de sa sœur, la déesse Coyolxauhqui, en contrebas.

Symbologie de l’aigle

L’aigle royal (Aquila chrysaetos) – également connu sous le nom d ‘«itzcuauhtli», ou aigle d’obsidienne, dans la langue nahuatl parlée par les peuples autochtones du centre du Mexique – était un symbole important de la culture aztèque.

Un bas-relief d’un aigle royal sculpté dans le sol près du célèbre site aztèque Templo Mayor. (Crédit d’image: Mirsa Islas)

« L’aigle était une créature sacrée dans la pensée aztèque, censée avoir été présente à la naissance du soleil (d’où les extrémités des ailes noircies » brûlées « ) et était le symbole de l’un des ordres guerriers d’élite de la culture aztèque, » Pennock m’a dit.

L’oiseau de proie était également fréquemment lié à Huitzilopochtli, et le positionnement du bas-relief peut faire écho à un mythe important entourant le dieu.

« Selon l’histoire mythique des Aztèques, Huitzilopochtli avait vaincu sa sœur Coyolxauhqui et l’avait jetée en bas d’une montagne, où elle est tombée en morceaux », a déclaré Pennock. « Cette histoire a été répétée à travers le sacrifice humain sur le Templo Mayor, alors que les corps des victimes étaient jetés sur les marches. »

La sculpture de l’aigle au pied du Templo Mayor près de la statue de Coyolxauhqui était probablement une référence à la fois à cette histoire et aux sacrifices humains très réels qui y ont été effectués, a déclaré Pennock.

Le bas-relief ressemble à l’image d’un aigle royal du Codex Borgia, un célèbre manuscrit aztèque datant du XVIe siècle. Tout comme dans le Codex Borgia, les plumes d’aigle récemment découvertes ressemblent à des couteaux sacrificiels, selon les chercheurs.

«Le projet Templo Mayor continue de fournir des informations remarquables sur la culture aztèque», a déclaré Pennock. « Cet aigle ajoute une autre couche à notre compréhension de la manière dont les Aztèques voyaient leur histoire mythique comme au cœur de leur croyance et de leur rituel. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.