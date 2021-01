« The Good Doctor »: qui sont les parents de Lea

Shaun a rencontré les parents de Lea dans le huitième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteurMais malgré les tentatives de Murphy, les choses ne se sont pas déroulées de la meilleure façon et Pam et Mike n’étaient pas d’accord avec la cour de leur fille.

Au cours du dîner, Pam a interrogé Shaun sur son autisme et son travail, tandis que Mike a demandé ses réflexions sur les vaccins comme si cela avait quelque chose à voir avec la maladie du protagoniste du drame médical de abc.

À un autre moment, Pam et Mike ont expliqué qu’ils ne pensaient pas que Lea était assez mature pour une relation aussi difficile; cependant, Shaun les a trouvés à son hôtel et les a confrontés pour leur prouver qu’ils avaient tort.

À la fin de ce chapitre de la quatrième tranche de « Le bon docteur»Les parents de Lea se sont excusés et ont essayé de compenser leur erreur avec une autre invitation à dîner. Mais quels acteurs jouent les parents de Lea? Où les avez-vous déjà vus?

JULIE WARNER COMME PAM

Tout d’abord, Pam est interprétée par l’actrice Julie Warner, qui a joué dans de nombreuses émissions de télévision et films. Il est apparu dans deux épisodes de « Star Trek: The Next Generation », « Booby Trap » en 1989 et « Transfigurations » en 1990.

En 1991, il a partagé la vedette avec Michael J. Fox dans « Doc Hollywood », il a également co-vedette avec Billy Crystal dans « Mr. Saturday Night ”de 1992. Il faisait partie de“ Indian Summer ”en 1993,“ The Puppet Masters ”, basé sur le roman de Robert A Heinlein en 1994, et“ Tommy Boy ”en 1995.

Elle a également joué Danni Lipton dans la série « Family Law », Megan O’Hara sur « Nip / Tuck ». En 2006, il est apparu dans le film « Stick It », et en 2012, il a été invité dans un épisode de la septième saison de « Dexter ».

Julie Warner a joué Pam, la mère de Lea, dans « The Good Doctor » (Photo: ABC)

BARCLAY HOPE COMME MIKE

D’autre part, Mike, le père de Lea, a été joué par l’acteur canadien Barclay Hope, mieux connu pour ses rôles de Clifford et Claudius Blossom, le père et l’oncle de Cheryl (Madelaine Petsch), dans « Riverdale».

D’autres de ses rôles se souviennent sont Mike Hayden dans « Street Legal », Peter Axon dans « PSI Factor », le colonel Lionel Pendergast dans « Stargate SG-1 » et le général Mansfield dans « Eureka ».

Il est également apparu dans des films tels que « The Long Road Home » (1989), « Cruel Intentions 2 » (2000), « Paycheck » (2003), « Fetching Cody » (2005), « Final Destination 5 » (2011), «Assault on Wall Street» (2013), «Big Eyes» (2015) et «A Cinderella Story: Christmas Wish» (2019).