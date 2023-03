La raison pour laquelle Robert Pattinson est à Buenos Aires

in

L’acteur de The Batman est en Argentine et a été capturé par ses fans. Que faites-vous vraiment en Amérique latine ?

©GettyPourquoi Robert Pattinson est à Buenos Aires.

Robert Pattinson est à Buenos Aires ! Au cours des dernières minutes, les réseaux sociaux ont été remplis de mèmes et de réactions d’utilisateurs argentins après avoir appris que l’acteur de homme chauve-souris est en visite Argentine. Et, bien qu’il s’agisse d’une destination touristique choisie en l’Amérique latinela vérité est qu’il y a une autre raison pour laquelle il est dans le pays.

+ Pourquoi Robert Pattinson est à Buenos Aires, Argentine

L’acteur, qui a acquis une reconnaissance internationale dès son plus jeune âge pour avoir participé à des sagas telles que Harry Potter et Crépuscule, est actuellement à Buenos Aires. C’est ainsi que l’utilisateur l’a fait savoir sur Instagram @Ailana169qui a partagé une image de Robert Pattinson visitant le restaurant Don Julio. C’est un grill avec des plats typiques situé dans le quartier de Buenos Aires Palerme.

Sa visite n’est pas fortuite : le 17 mars, sa petite amie Suki Waterhouse jouera à Lollapalooza en Argentine. Ce vendredi, l’artiste aura une présentation qui durera de 15h15 à 16h00 sur la scène Samsung de l’hippodrome de San Isidro, à Buenos Aires. De même, il poursuivra sa tournée de l’édition chilienne du festival.

