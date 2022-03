3 raisons pour lesquelles Daniel Radcliffe ferait un grand Wolverine

merveille

L’acteur a fait référence il y a quelques jours au fancast persistant qui le désigne comme un futur Wolverine. Les raisons qui font de lui un bon candidat pour le rôle.

Daniel Radcliffe Il est devenu célèbre très jeune grâce à la franchise de Harry Potter dans lequel l’acteur personnifiait le magicien dès son plus jeune âge. Il a l’habitude des flashs et des questions embarrassantes. Il connaît les règles du jeu et le fancast qui fait de lui le super-héros de merveille, carcajousCela le surprend mais ne lui fait pas peur. En fait, il est content d’être comparé à l’acteur qui a joué le personnage : Hugh Jackman.

carcajous C’est un personnage complexe car il est souvent plus un anti-héros. Vous pouvez perdre le contrôle et vous laisser emporter par des impulsions féroces qui vous rendent vraiment dangereux. C’est un mutant qui peut guérir ses blessures grâce à un facteur de guérison spécial et son squelette est recouvert par l’adamantium métallique indestructible, tout comme les griffes qui sortent de ses mains.

+Des raisons qui feraient de Daniel Radcliffe un grand Wolverine

3. Hauteur

Logan il mesure environ 1,65 m dans les romans graphiques. Cette fonctionnalité l’a toujours distingué parmi les super-héros les plus populaires, car ses combats semblent épiques lorsqu’il affronte de grands méchants tels que son ennemi juré. Dent de sabre ou Oméga Rouge. ¡Daniel Radcliffe A peu près cette hauteur ! L’acteur pense que c’est la raison principale du fancast.

2. Polyvalence

Le jeune acteur est surtout reconnu par la franchise Harry Potter, mais sa carrière dans l’industrie cinématographique a des entrées intéressantes qui l’ont forcé à quitter sa zone de confort pour donner des performances exceptionnelles. On peut citer des bandes comme Jungle, Tue tes chéries, Evasion de Pretoria et La dame en noir. Sa capacité prend en charge différentes gammes et fait de lui un candidat possible pour carcajous.

1.Regardez

Oui Daniel Radcliffe faire pousser sa barbe avec la bonne coupe de cheveux, nous pouvons être en présence de quelqu’un avec un look vraiment similaire à carcajous. Il est vrai que l’acteur devrait aller à la salle de sport pendant quelques mois pour conditionner son physique de manière à pouvoir représenter fidèlement Logan, mais ce n’est pas un problème aujourd’hui. De nombreux interprètes se tournent vers des professionnels pour obtenir le corps dont ils ont besoin pour leurs rôles, et Radcliffe avec sa jeunesse y parviendrait rapidement.

