Quand la deuxième saison de 1923 est-elle diffusée sur Paramount + ?

La deuxième saison étant confirmée, le public de 1923 commence déjà à sentir la nouveauté de l’histoire. Quand sera-t-il disponible?

©ParamountQuand la deuxième saison de 1923 est-elle diffusée sur Paramount + ?

service de diffusion en continu Paramount+ trouvé dans pierre jaune un univers à exploiter, dans le but de concurrencer d’autres plateformes avec la même qualité de contenu. La série créée par Taylor Sheridan et John Linson est un succès depuis 2018, mais en parallèle son prequel intitulé 1923qui a été créée à la fin de l’année dernière et a également reçu un accueil positif. Quand attendre la deuxième partie ?

Son intrigue retrace l’histoire d’origine de la famille Dutton et introduira une nouvelle génération de Dutton dirigée par le patriarche Jacob et la matriarche Cara. Il explore également l’Amérique du début du XXe siècle, alors que les pandémies, les sécheresses historiques, la fin de la prohibition et la Grande Dépression ravagent l’Ouest montagneux, comme les Dutton habitent.

+Quand la deuxième saison de 1923 est-elle diffusée ?

La préquelle a été un succès dans sa diffusion locale et internationale en raison du nombre élevé d’audience, donc quelques jours seulement après sa sortie en Amérique latine, on a appris qu’elle avait été renouvelée pour de nouveaux épisodes. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été confirmée, mais on pense que la deuxième saison de 1923 Il sortira plus tard cette année ou début 2024..

Le premier épisode s’est terminé avec les Dutton face à un avenir incertain après que Donald Whitfield a payé l’impôt foncier sur le ranch de Yellowstone, ce qui peut signifier qu’il prendra possession de la ferme s’il ne peut pas le rembourser dans un délai d’un an. Les conséquences de la fausse couche d’Elizabeth sont également attendues. Il y aura plus de défis sociaux au début du XXe siècle et leur impact sur les gens de l’époque.

L’un des derniers détails de la production est qu’elle est en train d’écrire le scénario, donc le tournage va bientôt commencer. On s’attend à ce que le casting de la deuxième saison de 1923 revenir Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves et Michelle Randolph.

