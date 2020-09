Nba 2k21 Ajoute 2 Nouvelles équipes Classiques à Sa Liste

NBA 2K20 Crédit: NBA 2K

NBA 2K20 avait un grand choix d’équipes NBA classiques et NBA 2K21 devrait en ajouter au moins deux autres. Dimanche, 2K a tweeté cette image révélant les Golden State Warriors 2016-17 ainsi que les Raptors de Toronto 2018-19 en tant que nouvelles équipes classiques.

C’est toujours agréable de voir de nouvelles équipes classiques, mais ces deux équipes sont si récentes, et elles n’ajoutent pas vraiment de joueurs majeurs qui n’étaient pas déjà dans le jeu. Ainsi, la révélation n’est tout simplement pas aussi spéciale. Il existe encore un certain nombre d’équipes classiques qui constitueraient des ajouts importants au jeu.

Deux qui ressortent le plus sont les Phoenix Suns 1992-93 et ​​les Indiana Pacers 2004-05. Ces deux équipes incluent les deux plus grandes pièces manquantes du point de vue d’une légende du basket-ball dans l’univers NBA 2K. C’est Charles Barkley et Reggie Miller. Si 2K peut jamais réussir cela, il aura comblé une lacune majeure dans les offres nostalgiques pour les fans de cerceaux virtuels.

L’Utah Jazz 2008-09 est une équipe intéressante qui n’est pas assez mentionnée. Avec un Deron Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okur, Paul Millsap et Andrei Kirilenko, il y a des ajouts intéressants.

Un autre est l’équipe des Lakers de Los Angeles 2009-10. Pour des raisons évidentes, avoir cette équipe dirigée par Kobe-Bryant dans le jeu serait bien. Pour l’instant, cet aspect de la carrière de Bryant n’est pas représenté dans le jeu. Il semble le hold-up pourrait être Andrew Bynum, et si 2K parvient à un accord avec lui, cette équipe pourrait être ajoutée dès cette année.

