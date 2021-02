Le petit ami d’AOC: qui est Riley Roberts?

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, 31 ans, a fait sensation à Washington après avoir remporté les élections de mi-mandat de 2018, devenant la plus jeune femme à avoir siégé au Congrès des États-Unis à l’âge de 29 ans (Madison Cawthron, 25 ans, a depuis remporté le titre de plus jeune membre de tous les temps.) Et en 2020, elle a été réélue pour un deuxième mandat, battant le candidat du GOP John Cummings.

Un an plus tôt, AOC (comme elle l’appelle) était l’une des quatre femmes progressistes présentées dans le documentaire Netflix « Knock Down the House » – qui présente un bref aperçu de son petit ami, le développeur Web Riley Roberts.

De ses comptes populaires sur les réseaux sociaux à ses interrogations incisives lors des audiences du Congrès, la députée du Bronx reçoit plus que sa juste part d’attention médiatique pour son travail acharné en tant que fonctionnaire. Inutile de dire que beaucoup sont également profondément curieux de sa vie personnelle.

Et si ses fans les plus ardents savent peut-être qu’elle a un petit ami nommé Riley Roberts, elle ne fait pas de son statut de relation un sujet de discussion courant.

Qui est le petit ami d’AOC, Riley Roberts?

Riley Roberts est un développeur Web qui a obtenu un double baccalauréat en sociologie et en finance à l’Université de Boston. Il est retourné dans sa maison natale en Arizona après avoir obtenu son diplôme et a rapidement commencé à travailler en tant que consultant Internet et médias sociaux.

Dans la description de son entreprise, RileyUx, Roberts déclare: «Au cours des 6 dernières années, j’ai aidé plus de 60 startups comme la vôtre à améliorer leurs pages de destination, leur marketing numérique et la conception de leur expérience utilisateur. Depuis 2013, je concentre mes efforts de conseil sur les startups par abonnement, car c’est là que j’ai trouvé que je pouvais offrir les résultats les plus intéressants à mes clients. «

Comment Riley Roberts et la membre du Congrès Ocasio-Cortez se sont-elles rencontrées?

Ocasio-Cortez et Riley Roberts étaient des amoureux de l’université.

Dans un profil de 2018 dans Vogue, AOC a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés « de manière vraiment ringarde » … lors d’une conversation hebdomadaire du vendredi après-midi animée par le doyen de BU « connue sous le nom de Coffee and Conversation.

Selon la mère d’AOC, Blanca, les deux se sont séparés pendant une période indéterminée avant de se remettre ensemble il y a environ six ans.

Dans une interview en 2019, Blanca Ocasio-Cortez a déclaré au Daily Mail qu’elle était une grande fan des deux en tant que couple.

« Je l’aime … Il est la personne la plus aimante et la plus soutenante que j’ai vue. Il l’a énormément aidée pendant les élections », a déclaré maman Blanca. «Ils sont ensemble depuis quatre ans maintenant, après s’être reconnectés après la rupture d’université. Je sais qu’ils aiment les enfants et ils se débrouillent très bien avec les enfants de la famille.

« Alors, j’espère qu’ils se marieront bientôt. Bien qu’ils ne m’ont rien dit sur leurs projets. »

Où habitent Riley Roberts et AOC?

Une fois qu’ils se sont réunis, Roberts a déménagé son cabinet de conseil à New York afin qu’il puisse être plus proche d’AOC. En 2016, le couple a emménagé dans un appartement d’une chambre dans le quartier Bronx de Parkchester, une section du 14ème arrondissement, qu’elle représente.

Il y a eu une certaine controverse autour de ses résidences à New York et à Washington, DC, y compris des critiques sur le loyer élevé que le couple est censé payer pour leur condo à DC.

La mère d’AOC a rejeté ces préoccupations, affirmant que le loyer n’était pas si cher selon les normes de New York et de Washington, et que le besoin d’AOC en matière de sécurité et de confidentialité était primordial.

«Elle m’a dit qu’elle avait choisi ce bâtiment parce que les équipements lui permettaient de ne pas trop sortir», a déclaré sa mère. « Il y a une salle de gym et du yoga sur place. Quand elle est en déplacement, elle est arrêtée à chaque minute. »

Inutile de dire que le couple protège naturellement leur vie privée. Roberts n’a accordé aucune interview ou n’a fait aucune apparition significative en tant que substitut d’AOC, et sa famille n’a pas fait partie de ses campagnes politiques.

En janvier 2019, elle est allée sur Twitter pour exprimer son dégoût avec un journaliste qui a contacté les membres de la famille de Roberts, leur offrant de l’argent pour partager des histoires à son sujet.

La nature privée de leur relation est également vraie sur les réseaux sociaux.

Roberts n’a lui-même aucun compte de médias sociaux connu, mais il est apparu dans l’une des publications Instagram d’AOC en 2018.

Roberts est le grand homme barbu du côté droit de l’image de la troisième diapositive.

Roberts Participation à la campagne du Congrès d’AOC

Étant le partenaire de soutien qu’il semble être, Roberts a aidé en tant que bénévole pour la campagne d’AOC. Il était périodiquement photographié près de sa petite amie sur des photos de campagne, mais il a réussi à garder un profil si bas qu’il était parfois simplement identifié comme un bénévole de la campagne plutôt que comme son partenaire, c’est ainsi qu’elle se réfère à lui.

Il y a eu une certaine controverse concernant les paiements faits à Roberts en tant que «consultant en marketing» par un comité d’action politique soutenant sa campagne, ainsi qu’une adresse e-mail du Congrès qui lui a été attribuée.

Concernant les paiements d’environ 6 000 €, AOC a expliqué: « » Il ne figure pas sur ma liste de paie. Ils ne travaillaient pas pour moi et ce sont deux entités distinctes ici. «

Et en ce qui concerne l’adresse e-mail house.gov sur laquelle le podcasteur Luke Thompson a tweeté en février 2019, AOC a déclaré qu’elle existait pour que Roberts ait accès à son calendrier chargé.

« En fait, cette désignation cal est une permission pour qu’il puisse avoir accès à mon Google Cal », a tweeté AOC en réponse à Thompson. « Les conjoints au Congrès ont accès à Gcal tout le temps. La prochaine fois, vérifiez vos faits avant de tweeter des absurdités. »

Bien que le couple ne participe à aucun PDA ou ne parle de leur relation en public, Roberts a maintenu une présence constante dans la vie politique d’AOC.

Non seulement il a assisté à sa cérémonie d’assermentation, mais sa barbe rousse peut être vue dans son portrait officiel, pour lequel il a posé en souriant fièrement aux côtés d’AOC et de sa famille.

« Une journée vraiment incroyable, vraiment spéciale », a-t-il déclaré au NY Post. « C’est bien. »

Le couple partage un bouledogue français nommé Deco.

AOC partage non seulement son opinion et son travail acharné sur son Instagram, mais ses canaux de médias sociaux présentent parfois des photos de leur chien, Deco.

En janvier 2020, AOC et Roberts ont accueilli leur chiot bouledogue français adopté dans leur maison.

Dans une histoire Instagram, AOC a partagé ce qui suit sur les origines du nom de Deco: « Un voisin a suggéré que nous lui donnions le nom d’un artiste. Nous avons adoré cette idée et avons décidé de le nommer d’après les styles de design préférés de Riley et moi: Art Déco – qui est également inspirée par les thèmes et l’optimisme et le progrès social et technologique, et est un élément incontournable de l’architecture emblématique de New York », a-t-elle écrit dans une histoire Instagram.

Elle a poursuivi en disant que son objectif immédiat était de le former suffisamment pour l’emmener avec elle à Washington.

AOC et Riley Roberts envisagent-ils de se marier?

Tout comme ils ne commenteront rien d’autre sur leur relation, AOC et Roberts n’ont fait aucune déclaration publique sur leur avenir.

Pour le moment, la députée semble très occupée à faire le travail de la maison du peuple.

« Je veux être Bernie Sanders mais ne jamais me présenter à la présidence », a déclaré AOC à Vogue. «Je veux être la vieille dame loufoque qui amène ses chats sur le parquet du Congrès et dit:« Voici la bonne chose à faire ». Je veux juste me détendre avec Sonia Sotomayor, portant des créoles en or avec un gros vieux FU et un joli collier.

Espérons que Roberts sera toujours là pour la soutenir avec plaisir en marge.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en mars 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.